Cohésion sociale – Le foyer de l’Étoile attend son transfert dans la douleur La structure lancéenne qui accueille des jeunes non accompagnés n’arrive plus à faire face, dénoncent deux syndicats. Le déménagement annoncé n’a toujours pas eu lieu. Sophie Simon

Le foyer est censé passer des mains de l’Hospice général à la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ), mais rien n’est encore fait. MAGALI GIRARDIN

Ce n’est malheureusement pas la première fois que les éducateurs du foyer de l’Étoile alertent l’opinion publique sur leurs conditions de travail et la situation des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) et des jeunes majeurs dont ils s’occupent. Lundi, lors d’une conférence de presse des syndicats SIT et SSP, Dario Lopreno n’a pas fait mystère de sa colère: «Quand un drame arrive (ndlr: le suicide du jeune Ali, en 2019), il y a des discours, des cérémonies. Mais tout de suite après, on retourne dans une routine de violence institutionnalisée.» Alors que le foyer est censé passer des mains de l’Hospice général à la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ), et qu’il a été annoncé il y a deux ans que les jeunes concernés emménageront dans de petites structures à taille humaine «dans les plus brefs délais», rien n’est encore fait…

«Dans cette situation de flou, le Conseil d'État en profite pour sous-doter le personnel et maltraiter les jeunes à cause du non-respect des normes d'encadrement», poursuit Dario Lopreno. Selon Bernard Manguin, porte-parole de l'Hospice général, elles étaient respectées jusqu'à cet été «mais avec l'arrivée de nombreux nouveaux RMNA depuis lors et l'impossibilité d'engager du personnel supplémentaire, l'encadrement est actuellement légèrement inférieur aux normes.» Deux douches pour quinze L'exemple le plus extrême se tiendrait les week-ends, où un à deux éducateurs auraient la charge de plus d'une centaine de jeunes (une quarantaine de mineurs et une septantaine de majeurs). Les syndicats aimeraient voir les effectifs passer de 9,5 emplois équivalents temps plein à 17. Aucun chiffre sur le taux d'absentéisme n'a été divulgué, mais celui-ci est estimé élevé par le personnel. Sachant que des absences sont dues à la situation sanitaire. La rotation du personnel semble aussi régner: six directeurs d'unité auraient défilé au même poste. Une éducatrice qui souhaite rester anonyme déplore des conditions de travail «rudimentaires. Nous ne sommes mêmes pas remplacés en cas d'arrêt de longue durée, et du coup on n'ose pas prendre soin de nous-mêmes trop longtemps.» Une deuxième décrit des chambres de 10 à 12 m² dans lesquelles deux jeunes doivent cohabiter «alors qu'ils ne se connaissent pas, et deux douches et deux WC à se partager pour quinze jeunes, ce qui peut amener pas mal de tensions au quotidien. Parfois, ils n'ont pas d'eau chaude pour se doucher. Il fait trop chaud l'été et trop froid l'hiver. Ils disent qu'ils se sentent comme en prison.» Un autre éducateur renchérit: «Ils comparent le foyer de l'Étoile aux camps grecs. Ils considèrent qu'il était plus facile pour eux de vivre au centre fédéral d'enregistrement de Boudry, alors qu'il n'a pas une vocation d'accueil permanent comme Genève. Ici, c'est devenu le centre de la dissuasion.» Le fait que le centre de l'Étoile ne convient pas n'est contesté par personne.

Difficile de trouver un lieu

Interpellés, les Départements de la cohésion sociale et de l’instruction publique affirment regretter le retard pris par le transfert de compétence. Il «s’explique en partie par l’impossibilité d’identifier des lieux d’hébergement satisfaisants pour les parties, malgré la dizaine de visites de lieux effectuées.» Ils articulent maintenant un horizon temporel à «courant 2022». «Des places d’hébergement ont été identifiées par les partenaires et il reste désormais à travailler sur la concrétisation du transfert, ce qui nécessite notamment de clarifier le rôle de tous les acteurs du dossier à Genève.» Un nouveau contrat de prestations devrait être «signé très prochainement puis soumis au Grand Conseil».

Les syndicats attendent du Conseil d’État qu’il contraigne l’Hospice et la FOJ à l’ouverture de négociations tripartites. Faute de quoi, des «mesures de lutte» seront envisagées.

