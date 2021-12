Variant Omicron – Le Forum économique mondial reporté à l’été se tiendra bien à Davos Le fondateur du WEF a assuré ce mercredi que l’édition 2022 aura bien lieu dans les Grisons et non pas à Singapour, comme cela avait été envisagé en 2021.

Klaus Schwab précise aussi que le WEF a fait «des réserves par le passé pour faire face à de tels cas particuliers» d’un point de vue financier. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L’édition 2022 du Forum économique mondial (WEF), reportée au début de l’été pour cause de variant Omicron, se tiendra à Davos, assure mercredi le fondateur du WEF Klaus Schwab dans une interview au quotidien Blick.

Une réponse catégorique

Interrogé par blick.ch pour savoir si la destination de Singapour allait à nouveau être envisagée, comme elle l’avait été pour l’édition 2021 du Forum finalement annulée, Klaus Schwab a été catégorique: «Non, il aura lieu à Davos».

L’an passé, le WEF avait d’abord été reporté de janvier au début de l’été et devait se tenir au Bürgenstock, non loin de Lucerne dans le nord-est de la Suisse. Il avait ensuite été reporté à août à Singapour, avant d’être tout simplement annulé.

Des réserves financières

Si les mesures sanitaires du WEF étaient adaptées au variant Delta, jusqu’à présent dominant dans le pays alpin, elles ne suffisaient pas pour Omicron qui prend rapidement sa place, explique Klaus Schwab.

«De plus, le taux d’infection en Suisse est actuellement l’un des plus élevés au monde, ce qui n’inspire pas vraiment confiance. De nombreux pays, comme les États-Unis, déconseillent en ce moment à leurs citoyens de voyager en Suisse», affirme-t-il.

Klaus Schwab précise aussi que le WEF a fait «des réserves par le passé pour faire face à de tels cas particuliers» d’un point de vue financier.

Ultime lieu de rencontre

Quant à l’impact sur le secteur de l’hôtellerie-restauration à Davos même, le fondateur du Forum souligne «qu’il ne s’agit pas d’une annulation, mais d’un report, il y a donc toujours une chance de réaliser un bon chiffre d’affaires». Et il refuse de donner des détails sur les contrats avec les fournisseurs.

Le Forum de Davos était longtemps considéré comme l’ultime lieu de rencontre entre milieux d’affaires et responsables politiques ou de la société civile. Les présidents et chefs de gouvernement s’y bousculaient et s’y mêlaient aux grands patrons de toute la planète ainsi qu’à de nombreuses stars.

