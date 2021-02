Patrimoine face au Covid-19 – Le fort de Chillon «en souci» Son ouverture retardée par les aléas de la pandémie, le dernier-né des musées vaudois n’a vécu que quatorze jours jusqu’ici. Florence Millioud-Henriques

Le fort de Chillon, ouvert depuis décembre 2020, donne à voir la vie quotidienne des militaires qui y ont vécu. Une immersion réelle mais aussi en réalité augmentée grâce aux moyens techniques. Chantal Dervey

Le ton est grave, Pierre Clément, initiateur et promoteur du musée contant le quotidien des soldats dans le fort de Chillon, est «en souci». Si l’obligation de rester fermé devait se prolonger, «ce serait, appuie-t-il, un suicide économique». L’entrepreneur veveysan n’a pas l’habitude de broyer du noir, au contraire, il ne veut pas non plus «paraître désespéré», mais il aimerait que les employés puissent faire leur travail et continuer sur la lancée d’une ouverture prometteuse pour une nouvelle offre muséale.

Pierre Clément compte sur une réouverture le 1 er mars. Chantal Dervey

«En ouvrant ce musée malgré tout, nous avons montré qu’on croit au futur du tourisme en Suisse.» Pierre Clément, initiateur et promoteur du fort de Chillon