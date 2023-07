Sur les traces du groupe d’intervention (2/5) – Le forcené de Saint-Jean, interpellation sous les rafales La neutralisation de cet individu qui tirait à la kalachnikov depuis sa fenêtre a marqué la mémoire du GIPG. Inédit par sa violence, ce genre de cas n’est pourtant pas isolé.

Chloé Dethurens

Les opérateurs GI ont dû intervenir sous les balles qui ricochaient dans la rue. L’ordre a finalement été donné aux tireurs d’élite d’abattre l’assaillant. DR



Nous sommes le samedi 25 mars 1995. Le poste de police de la Servette reçoit un appel pour un conflit de voisinage au numéro 15 de la rue Charles-Giron, dans le quartier de Saint-Jean. L’affaire est plus grave qu’il n’y paraît: un homme tire en rafales sur la porte de ses voisins puis sur la voie publique. La police arrive, invite la population à rester à l’abri. Les agents du groupe d’intervention (GIPG) sont mobilisés pour maîtriser le tireur fou.



L’homme est un Fribourgeois de 55 ans, armé d’une kalachnikov. Ses tirs finissent par toucher par deux fois un gendarme. Un char M113 doit être déployé dans la rue afin de permettre de prendre en charge le blessé et d’éviter les tirs. Car le forcené continue à ouvrir le feu: quarante coups ont déjà été tirés et, on ne le sait pas encore, l’individu possède un véritable arsenal à son domicile. Il a de quoi tenir longtemps et faire un véritable carnage.