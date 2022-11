C’est un comble, à tout le moins une source d’étonnement qui fait grimacer: à neuf mois du coup d’envoi du prochain championnat suisse de football, on ne sait toujours pas selon quelle formule on jouera en Super League à partir de juillet 2023. Ou plutôt si, on sait, puisque l’introduction des play-off avait été entérinée ce printemps à une écrasante majorité. Avec une idée directrice: relancer l’intérêt d’une compétition manquant de piment et d’attractivité ces dernières années.

Sauf que le résultat du vote de mai dernier, pourtant clair et sans équivoque, a été depuis remis en question par plusieurs clubs, regroupés derrière le FC Zurich et Ancillo Canepa, son président, qui mène la fronde. Aux yeux des opposants aux play-off, le modèle écossais présenterait de meilleurs avantages à défaut d’être la panacée.

«La forte mobilisation venue des gradins, avec des fans hostiles aux play-off, pourrait faire bouger les lignes.»

Parce que le règlement l’y autorise, il va donc falloir repasser devant les urnes ce vendredi à Berne. Assistera-t-on à un spectaculaire rétropédalage dont le football helvétique est coutumier? Après avoir déposé un oui, les présidents des clubs concernés diront-ils cette fois non aux matches à élimination directe? Selon les différentes projections, annonçant jusqu’à une égalité parfaite, le suspense promet d’être total – une seule voix pourrait tout faire basculer. Et comme on n’est pas à un retournement de veste près…

On suivra attentivement le comportement des clubs romands, appelés à jouer un rôle d’arbitre prépondérant. Partisans convaincus de la formule plébiscitée en mai, continueront-ils d’afficher la même solidarité? La forte mobilisation venue des gradins, avec des fans hostiles aux play-off, pourrait faire bouger les lignes. Au moment du vote, ce n’est pas négligeable.

Avec ce nouveau psychodrame, le foot suisse, au-delà des querelles partisanes, joue sa crédibilité. Ou ce qu’il en reste.

