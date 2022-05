12 équipes et des play-off

Dix ans après les premières discussions sur l’élargissement de la Super League, les vingt clubs actuels qui composent la Swiss Football League (SFL) ont enfin trouvé un terrain d’entente, vendredi à la Maison du sport à Ittigen. D’abord pour que l’élite de notre football passe de dix à douze équipes. Et ensuite pour adopter un nouveau mode de championnat révolutionnaire, puisqu’il comprendra une dernière phase avec des play-off.

Alors que l’on imaginait des débats longs et houleux, cette révolution n’a finalement pris que deux petites heures pour être entérinée grâce à un plébiscite inattendu. «Au terme de révolution, commence le CEO de la SFL, Claudius Schäfer, je préfère celui d’évolution. Il est clair qu’à la SFL nous voulions depuis longtemps cette augmentation du nombre de clubs en Super League, mais cette victoire n’est pas la mienne ou celle du comité, mais bien celle des clubs. Cela dit, il est évident qu’il est toujours plus agréable qu’un tel changement recueille une très forte adhésion de nos clubs (ndlr: 19 sur 20 pour le passage à douze et 16 sur 20 pour l’adoption des play-off). Je suis donc particulièrement satisfait du résultat du vote, même si je m’y attendais.»