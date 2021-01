Le calendrier est déjà surchargé – Le football retient son souffle Les reports de matches se multiplient à cause du Covid. Le calendrier de la saison devient un casse-tête. Daniel Visentini

Des matches reportés dès la reprise, d’autres maintenant. La situation se complique pour le championnat. ERIC LAFARGUE

Le monde vacille et le football avec. Entre les quarantaines de Servette et de Lucerne tombées à une semaine de la reprise, les annulations de plusieurs rencontres dans la foulée, qu’il faudra recaser, le report de trois 8es de finale de la Coupe de Suisse en avril et, enfin, un Lausanne-Sport en sursis depuis ce mercredi (cas de Covid dans le staff, match à YB reporté), le sol s’effondre doucement sous les pieds des professionnels, les seuls qui peuvent encore jouer au foot, quand ils ne sont pas cloîtrés.

On devine sans mal les questions qui enflent. Elles concernent le futur proche. Cette obligation de terminer tôt la saison, puisqu’un Euro est prévu cet été sans que l’on sache comment il sera organisé ou s’il sera tout simplement possible de le jouer, a imposé un calendrier démentiel. Les nombreux reports qui ont déjà eu lieu ne font que l’alourdir encore. La première question qu’il faut se poser concerne peut-être la Coupe de Suisse: dans ces conditions, avec les dates que réserve cette compétition au printemps (trois 8es à rattraper, les quarts, les demis et la finale), est-il raisonnable de maintenir la Coupe cette année?