Interview de Noelle Maritz – «Le football a forgé mon existence» À 26 ans, Noelle Maritz est professionnelle depuis plus de dix ans. Après avoir tout gagné en Allemagne, y compris la Ligue des champions, elle rêve de récidiver à Londres avec Arsenal. Patrick Oberli Londres

Avec Arsenal, Noelle Maritz entend enrichir encore son palmarès. Et profiter de vivre en tant qu’actrice le développement du football féminin très apprécié en Angleterre.

GAETAN BALLY/ KEYSTONE

St Albans, petite ville du nord de Londres. Un café en vogue de la rue commerçante. C’est là que Noelle Maritz a fixé le rendez-vous. En temps normal, la rencontre se serait déroulée au centre d’entraînement d’Arsenal, à 10 minutes de voiture, où la joueuse des «Gunners» passe l’essentiel de ses journées. En Suisse romande, Noelle Maritz, 26 ans, n’est pas la plus connue des membres de l’équipe nationale. Et pourtant, la latérale en est l’un des piliers: 88 sélections avant les deux matches prévus à Marbella (Esp) face au Pays de Galles (aujourd’hui) et l’Autriche (mercredi), ça pose sa femme! Son palmarès en club invite aussi au respect: onze trophées avec Wolfsburg et, surtout, une Ligue des champions. En 2020, la Thurgovienne a été transférée à Arsenal. Avec l’ambition d’y gagner tout ce qui est possible. Rencontre avec une femme qui a dédié sa vie à un sport.