Indifférent au premier anniversaire du conflit russo-ukrainien qui menace l’environnement et l’équilibre nucléaire, le football vient d’entrer dans l’ère numérique. Ce faisant, le ballon rond assoit plus fermement encore sa position de sport mondial numéro un loin au-dessus de ses concurrents. Le plus étonnant, c’est qu’il atteint ce statut par l’action combinée des États-Unis, géant sportif longtemps récalcitrant au «soccer», et de l’un des plus minuscules pays de la planète, fraîchement converti par son organisation de la Coupe du monde 2022, le Qatar.

C’est avec le géant technologique Apple que la Major League Soccer (MLS) vient de conclure un accord historique de près de 2,5 milliards de dollars américains sur dix ans, qui la catapulte au faîte du marché sportif nord-américain. À ce prix, la plateforme Apple TV offre une diffusion mondiale à tous les matches de la ligue en direct, en différé, en anglais, en espagnol et en français Certains matches seront présentés gratuitement durant la saison.

Du contenu promotionnel a déjà été créé au sujet de chaque club, de ses joueurs vedettes et de son stade. On a aussi fouillé les archives de la MLS pour en extraire des matches historiques, enrichissant la matière disponible. Et Apple tient à être identifié partout, son logo s’affichera en permanence sur l’écran ainsi que sur les maillots des joueurs.

On ne s’attend pas pour l’instant à voir de grandes vedettes du football séduites par ce nouvel eldorado du football, comme ça avait été le cas dans les années 1970, quand l’ancienne North American Soccer League (NASL) avait attiré Pelé, Beckenbauer, Cruyff et bien d’autres grands noms de l’époque.

Cependant, compte tenu de l’enrichissement de la MLS, il est fort probable que ses clubs les plus performants comme ceux de Los Angeles, le LA Galaxy et le LA FC aux poches profondes, puissent prospecter avec un certain succès sur le mercato européen. S’appuyant sur l’investissement massif d’Apple ainsi que sur la Coupe du monde de 2026 qu’il organisera, le continent nord-américain et donc la MLS prennent une dimension respectable sur la planète football, offrant à la ligue l’occasion de s’imposer, grâce au numérique, immédiatement derrière les cinq grands championnats européens.

Gianni Infantino, président de la FIFA, n’a pas raté son coup ! Passant outre les déplorables tares de cette Coupe du monde, il en a fait la première en son genre, ce qui lui a permis d’éclipser toutes les précédentes. Son virage numérique, fondé sur une extraordinaire cueillette de données (28 pages de chiffres) et sur des records établis par un tournoi passionnant jusqu’à l’ultime minute des tirs au but départageant l’Argentine et la France en finale, lui a assuré une couverture extrêmement détaillée.

Qu’on en juge: selon l’agence Nielsen, leader mondial de la mesure d’audience et des données, la finale a atteint une portée globale de près de 1,5 milliard de téléspectateurs, le match d’ouverture en ayant déjà capté plus de 550 millions. Et en suivant le contenu de Qatar 2022 sur un éventail de plateformes et d’appareils à travers les médias et les réseaux sociaux, on a recensé 93,6 millions de publications, générant une portée cumulée de 262 milliards de connexions avec le tournoi.

Avec son pari numérique, l’Amérique du Nord vient de monter à bord du vaisseau planétaire portant haut les couleurs du football.

Georges Schwartz Afficher plus Journaliste et commentateur sportif. Premier commentateur francophone de soccer à la télévision canadienne. De 1961 à 1994, il a participé à plus de 700 émissions.

