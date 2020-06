Questions autour de la reprise – Le foot reprend, mais a-t-il vraiment manqué? Des joueurs, un sociologue et un supporter évoquent le retour du foot, avant le Servette-Xamax amical de ce samedi et le championnat, bientôt. Daniel Visentini

Le Servettien «Micha» Stevanovic est entouré et surveillé par les joueurs de Xamax. Les deux équipes se retrouvent ce samedi pour un match amical, pour mieux se préparer à la reprise du championnat. Eric Lafargue

Puisque c’est une certitude qui se répand, il faut l’interroger. Dans l’imaginaire collectif, il y a donc le sport et le football en particulier, son absence depuis plusieurs mois et bientôt cette reprise annoncée, qui mobilise toutes les émotions. Il faudrait inévitablement y voir le signe d’un manque viscéral, l’expression d’un besoin impérieux. Ici plusieurs mois de confinement, la privation de tout et aussi, sinon surtout, du foot; là une libération promise, fût-ce par procuration en raison du huis clos de mise. Simple.