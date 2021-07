C’est votre histoire – «Le foot me rend meilleure» À 19 ans, Tatiana a remporté le championnat de foot féminin 2021, avec Servette. Désormais, elle rêve de la Ligue des champions. Charles-André Aymon

«Ce 19 mai, lorsque nous sommes devenues championnes de Suisse avec le Servette FC Chênois féminin, est désormais le plus beau jour de ma vie!» – Tatiana Corinne Sporrer

On était tout simplement déchaînées! Ce 19 mai, lorsque nous sommes devenues championnes de Suisse avec le Servette FC Chênois féminin, est désormais le plus beau jour de ma vie! On avait tout de même encore du mal à y croire, sur le moment. Ce n’est que quelques jours plus tard, lorsque nous avons reçu la coupe et les médailles, que c’est devenu réel.

On peut dire que ce moment a couronné ma passion pour le foot. À 8 ans, je jouais déjà à la récré avec mes copines et mes copains de classe. On était tous amis et ça ne semblait bizarre à personne de mélanger filles et garçons. À Echandens, il y avait un terrain, un ballon, et la passion est venue tout naturellement. Très vite, j’ai eu envie d’en faire toujours plus.