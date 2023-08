Il y a vingt ans, le film à succès «Joue-la comme Beckham» racontait l’histoire d’une adolescente anglaise fan de foot dans la banlieue de Londres, obligée de jouer dans le dos de ses parents pour marcher sur les pas de son joueur préféré. Elle s’inspirait du beau et talentueux David Beckham, à défaut de pouvoir idolâtrer une footballeuse.

Ce scénario n’est heureusement plus d’actualité. La Coupe du monde bat son plein en Océanie et le football féminin est passé à un autre registre cinématographique. «La Guerre des étoiles» et le nouveau «Barbie» féministe sont notamment à l’affiche.

Ada Hegerberg, Megan Rapinoe et Alexia Putellas (pour n’en citer que trois) sont autant de femmes fortes et inspirantes pour les petites filles et les petits garçons de 2023. Les joueuses stars ont profité du développement de la discipline, des réseaux sociaux et des investissements massifs des marques pour se faire un nom. Elles ont aussi droit à leur Ballon d’or, la plus grande récompense individuelle du football, depuis cinq ans.

Des modèles à suivre et pas seulement pour leurs prouesses techniques. Si la majorité de leurs collègues masculins brillent surtout sur les terrains, elles sont souvent des citoyennes engagées et bien décidées à bâtir une société plus juste et égalitaire.

La Suissesse Alisha Lehmann ne fait pas exception, malgré ses poses de top model poussant le bling-bling jusqu’à se mettre en scène assise dans un bolide. Les apparences sont trompeuses pour celle qui compte 14,3 millions de followers, soit plus que Roger Federer. La joueuse de 24 ans est aussi l’une des figures d’une campagne de prévention contre le harcèlement en ligne, lancée par l’Union européenne de football. Joue-la comme Lehmann.

