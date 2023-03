Chef-d’œuvre du schwiizertütsch – Le folk merveilleux d’Esmeralda Galda et To Athena Originaires respectivement de Zurich et Lucerne, les deux musiciennes réenchantent le monde avec «Wältuntergang», la fin du monde en suisse allemand. Fabrice Gottraux

To Athena et Esmeralda Galda, de Lucerne et Zurich, chantent la fin du monde, «Wältuntergang» en schwiizertütsch. ANIKA ZACHOW

Deux francs-tireuses de la scène alémanique se rencontrent. Tiffany Limacher de Lucerne, alias To Athena, qui a grandi dans une famille de luthiers et voue une passion dévorante pour les cordes. Laura Bärlocher de Zurich, qui signe Esmeralda Galda, férue de licornes en plastique, de cactus et de pop étrange.

Un album cinq titres vient de paraître, titré «Wältuntergang», la fin du monde en schwiizertütsch, qui lance cet époustouflant duo.

Ce sont des visions brumeuses, les marais, l’eau qui s’écoule, métaphores probables d’émotions indescriptibles («Goldigs Lächle», le sourire doré). Ce sont des refrains comme une chanson à boire pour avancer groupés sur des chemins incertains («Wältuntergang»).

Sur un chant tantôt solitaire comme un psaume secret, tantôt éclatant lorsque s’enflamme une chorale, l’ensemble entremêle la folk et les Alpes, l’électronique et le contemporain, manière caressante, parfois rocambolesque, à mi-chemin de Sophie Hunger et Les Reines Prochaines. Merveilleux.

