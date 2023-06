Conjoncture économique en Suisse – Le FMI confirme ses prévisions de croissance et d’inflation Les économistes du Fonds monétaire international prévoient une progression du PIB de 0,8% et une accélération de 1,8% en 2024.

Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé mercredi ses perspectives de croissance et d’inflation pour la Suisse. Face à l’accélération des prix, l’organisation internationale recommande, si nécessaire, de nouvelles hausses du taux directeur.

Les économistes du FMI tablent cette année sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de 0,8% et en 2024 sur une accélération de 1,8%, confirmant leurs précédentes prévisions, dans leur rapport sur la Suisse.

L’abaissement des perspectives de croissance mondiales, les resserrements des politiques monétaires et le ralentissement de la demande expliquent la décélération du PIB helvétique en 2023, selon le FMI, qui s’attend à ce que la croissance renoue en 2024 «avec son potentiel à moyen terme».

«Surveiller de près» la fusion

Les remous provoqués par la fusion forcée entre UBS et Credit Suisse, notamment en termes d’emplois, devraient être limités, notamment en raison d’un marché du travail en très bonne santé. Le taux de chômage est en effet passé sous la barre des 2%, s’affichant en mai à 1,9%.

Les taux d’inflation ont également été confirmés à 2,5% en 2023 et 1,9% en 2024. Les hausses successives du taux directeur par la Banque nationale suisse (BNS) et le ralentissement de la demande devraient déboucher l’année prochaine dans une accalmie au niveau des prix. En cas d’une poursuite de l’accélération de prix, le FMI «encourage» de nouveaux resserrements de la politique monétaire.

En matière de risques, les experts du FMI ont appelé les autorités helvétiques à «surveiller de près» la fusion entre les deux géants bancaires et à analyser «d’éventuelles vulnérabilités» parmi les acteurs non bancaires du secteur financier, dans l’immobilier et le domaine des technologies financières.

