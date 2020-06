Lausanne – Le Flon accueille un cinéma à ciel ouvert et silencieux Les cinéphiles pourront profiter cet été d'un «silent cinema» inédit dans le quartier lausannois. Une trentaine de films seront diffusés jusqu'au 30 août dans le respect des mesures de protection sanitaire liées au Covid-19.

Des spectatrices regardent un film avec un casque sur les oreilles lors du Flon Silent-Cinema le samedi 27 juin 2020 à Lausanne. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Le quartier du Flon à Lausanne propose tout l’été un cinéma open air silencieux. Une trentaine de films, qui sont à découvrir munis d’un casque, seront projetés jusqu’au 30 août.

Contrairement à la «silent disco», qui se pratique depuis plusieurs années, le «silent cinema» constitue une expérience «inédite et innovante» en Suisse, explique Teodor Teodorescu, responsable du management au Flon, contacté par Keystone-ATS.

Pour cette première édition au coeur de Lausanne, des projections sont prévues tous les soirs vers 22h00, dès la tombée de la nuit.

84 places

Pour accueillir les cinéphiles, 84 places ont été disposées en respectant les distances liées au Covid-19. Les sièges et les casques seront désinfectés après chaque projection, précise Teodor Teodorescu.

La programmation se veut variée entre comédies, thrillers, romances et films musicaux. Le premier film, «Cry Baby» avec Johnny Depp, a été projeté jeudi. À suivre cette semaine: «Snatch» avec Brad Pitt, «The Artist» avec Jean Dujardin ou encore «Grease» avec le duo Olivia Newton-John – John Travolta.

Outre le quartier du Flon, la société Silent-Disco.com et les cinémas Pathé participent à cette opération. «Notre but est d’apporter de la culture et un événement inédit dans le quartier», poursuit Teodor Teodorescu.

Budget de 25’000 francs

Au niveau financier, l’objectif consiste à couvrir le budget de la manifestation, qui se monte à 25’000 francs. Les places s’achètent en duo pour le prix de 29 francs, soit pour deux places et deux casques.

Un autre open air a repris du service ce week-end à Lausanne. Il s’agit de «Dix toiles sous les étoiles», dont c’est la 16e édition. Gratuit, le festival propose un film d’animation et une performance artistique tous les samedis soirs jusqu’au 29 août. Les projections ont lieu au parc de Mon-Repos.

( ATS/NXP )