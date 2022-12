Son ami genevois témoigne – Le flirt de Godard avec la mort Dans le magazine «M» du «Monde», la journaliste Ariane Chemin raconte les derniers jours de Jean-Luc Godard. Avec Roland Tolmatchoff à Genève, parmi les grands témoins. Olivier Bot

C’est à lui, «son plus vieux copain vivant», que Jean-Luc Godard, 91 ans, téléphone à la fin de l’été 2022 pour lui annoncer qu’il va partir. «Roland, je t’embrasse, je m’en vais.» Au bout du fil, Roland Tolmatchoff, 92 ans, pensionnaire d’une maison de retraite genevoise, un vieux cosaque à la barbe blanche, né à Kherson en Ukraine, qui fréquentait comme Godard «le Parador, un tea-room de la place de Rive à Genève», «repaire d’une petite bande qui ne vit que pour le cinéma».

C’est Ariane Chemin, grand reporter au journal «Le Monde», qui raconte. Pour le magazine «M» du samedi 2 décembre, elle est allée à la rencontre du retraité qui a connu Godard à 20 ans et d’autres témoins des derniers jours du cinéaste pour évoquer «Les derniers jours de Jean-Luc Godard», titre de l’article. Il révèle que Godard flirtait depuis longtemps avec la mort, avant de faire appel à Exit pour «un suicide assisté».

Le bel acteur à chapeau et la voix à la radio

Roland Tolmatchoff impressionnait Godard par «son culot avec les filles», sa cinéphilie (il était capable de «réciter par cœur les génériques des moindres petits films, les noms des assistants, des éclairagistes et des décorateurs»). En 1955, il est «le bel acteur à chapeau d’«Une femme coquette», court-métrage à petit budget tourné en 16 mm par Godard. Il sera aussi l’assistant du réalisateur franco-suisse pour son deuxième long-métrage, «Le petit soldat».

Celui qui fut aussi l’imprésario de Moustaki et le protégé de Romain Gary fut également le témoin de Jean-Luc pour son mariage avec Anna Karina en 1961, puis avec Anne Wiazemsky en 1967. Le chapeau de Piccoli, c’est le sien. Le cri de Belmondo dans «À bout de souffle», c’est lui au volant de «son Opel Olympia ou de sa Galaxy». La voix à la radio qui lance que les plus belles filles du monde sont à Genève ou Lausanne, c’est la sienne.

«On ne compte pas ses fausses sorties»

«Voilà longtemps que Jean-Luc Godard manque de mourir, longtemps qu’il parle de sa mort, longtemps qu’il flirte avec elle… Avant de ressusciter, fringant et plein de vie», écrit Ariane Chemin. Le retraité genevois se souvient qu’avec Éric Rohmer, à deux reprises, ils avaient été inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Le réalisateur du «Genou de Claire» se souvient de l’avoir retrouvé «baignant dans son sang après une histoire d’amour qui avait mal tourné».

Tolmatchoff, «autodidacte des salles obscures et fabuleux collectionneur de livres sur le 7e art», n’est pas le seul proche de Godard que la journaliste a rencontré à Genève, Rolle ou Paris. «On ne compte plus ses fausses sorties», écrit Ariane Chemin. Un accident de mobylette en 1971 a failli lui coûter la vie. En 2014, il évoque la vieillesse et la fin de vie devant le critique ciné du quotidien «Libération», Olivier Séguret, en visite à Rolle, où le cinéaste demeure. «Le sujet l’obsède», note Ariane Chemin.

Il évoque publiquement face à Darius Rochebin, à la RTS, une fin programmée, s’il tombait gravement malade. Fatigué et incapable de tourner, c’est le 3 septembre qu’il prend la décision. Anne-Marie Miéville, sa femme, l’annonce à quelques intimes. Le 5, une date est arrêtée et le suicide assisté fixé au 13 septembre. Parmi les photos de Mathieu Croizier, qui illustre le long article du magazine «M», la une de la «Tribune de Genève» avec une photo de Godard, ébouriffé, en noir et blanc.

