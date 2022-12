«Nous avons, parmi les dirigeants de ce canton, un grand nombre de personnes qui n’ont pas les compétences pour exercer leurs fonctions.» Comme à son habitude, Sébastien Fanti n’y va pas par quatre chemins. Il affirme tout haut ce que certains, en Valais, pensent mais ne disent pas publiquement.

Le remuant préposé cantonal à la protection des données et à la transparence remettra son mandat le 31 décembre. Il aura bataillé sur ces fronts neuf années durant, multipliant les procédures, tout en poursuivant sa carrière d’avocat. On l’a aussi vu donner son avis sur tout ou presque. Réseaux sociaux, vidéosurveillance, cyberattaques, certificat Covid: sa polyvalence et son franc-parler en ont fait le chouchou des médias romands en matière de respect de la sphère privée. Qui pourrait citer spontanément le nom de son homologue vaudois ou genevois?

La cinquantaine bling-bling, Sébastien Fanti sait qu’il dérange, qu’il agace, mais il persiste. Dans l’interview donnée cette semaine au «Temps», l’hyperactif déverse son fiel au sujet du parlement valaisan: «Le niveau de faiblesse est tel qu’aujourd’hui, à part peut-être 20% des députés, les autres ne comprennent rien à ce qu’ils décident, mais font de la politique partisane.» Des propos aux relents de règlement de comptes.

L’empêcheur de tourner en rond n’a pas tout réussi. Au moment de passer la main, il admet n’avoir pu imposer la transparence dans l’appareil de l’État. La faute aux normes légales, aux voies de recours «qui permettent de paralyser les procédures».

Un veto salutaire

Retenons cependant l’un de ses succès. En 2015, le Conseil d’État valaisan annonce, fier comme un paon, le lancement d’un ambitieux projet de dossier électronique du patient. Le Canton se targue alors d’être pionnier dans le domaine de la cybersanté, après avoir investi plus de 4 millions de francs dans l’aventure. Mais Sébastien Fanti intervient. Il fait tout stopper à quelques heures du démarrage, après avoir constaté des failles importantes. Il déplore ne pas avoir été consulté et dénonce sans détour un «suicide numérique collectif généré par des apprentis sorciers». Gros malaise au sommet de l’État…

Sept ans plus tard, les Valaisans peuvent enfin ouvrir leur dossier électronique de santé. Le projet suspendu sur ordre de Me Fanti a migré sur la plateforme de l’association intercantonale Cara, qui héberge aussi les données médicales des patients vaudois et genevois. Pour s’y enregistrer, il faut s’armer de patience et surmonter un parcours tortueux, ne serait-ce que pour obtenir et faire valider son identité électronique.

C’est d’ailleurs ce qui freine le décollage de la numérisation de la santé, laquelle promet d’améliorer l’échange des informations pour davantage d’efficacité. Quelques milliers de citoyens seulement ont franchi le pas jusqu’à présent. Mais c’est sans doute pour le mieux en termes de sécurité. Et on le doit, en partie, à la pugnacité du préposé Fanti.

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

