Sommes colossales – Le fisc genevois saisit 125 millions à un milliardaire Prakash Hinduja, multimilliardaire d’origine indienne, est accusé d’avoir prétendu vivre à Monaco alors qu’il était resté à Genève. Julien Wicky

Prakash Hinduja et ses trois frères sont à la tête d’un puissant conglomérat industriel valant 15 milliards de dollars Bloomberg via Getty Images

Le Canton et la Ville de Genève pourraient récupérer plus de 125 millions de francs d’impôts. C’est en tout cas la somme des sûretés, confirmée par le Tribunal fédéral le 17 août dernier, à l’encontre d’un milliardaire d’origine indienne. Avec ses trois frères, Prakash Hinduja est à la tête d’un gigantesque conglomérat actif dans l’industrie, la finance, la santé et l’information. Ils pèsent, selon Forbes, plus de 15 milliards de dollars, ce qui en fait la 128e fortune mondiale.

Naturalisé suisse il y a plus de vingt ans, l’homme d’affaires est dans le collimateur du fisc genevois et de l’Administration fédérale des contributions (AFC), qui a ouvert une enquête pénale pour soustraction fiscale contre lui. En substance, il est accusé d’avoir, en 2007, annoncé son départ à Monaco alors qu’il aurait continué à vivre jusqu’en 2018 dans sa villa de Cologny avec sa femme, son fils et sa belle-fille ainsi que leurs trois enfants.