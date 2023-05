Hockey sur glace – Le Finlandais Sakari Manninen rejoint Genève-Servette Sakari Manninen, le centre attitré de Teemu Hartikainen en équipe de Finlande, jouera à Genève-Servette la saison prochaine. Cyrill Pasche

Sakari Manninen a été le héros de la Finlande lors du Championnat du monde 2022 en inscrivant le but victorieux en finale pendant la prolongation contre le Canada. KEYSTONE

Sakari Manninen est le nouvel attaquant étranger de Genève-Servette pour la saison 2023-2024. Le Finlandais de 31 ans, double champion du monde et champion olympique, a signé un contrat d’une année avec les Aigles. Le joueur de centre évoluait la saison dernière avec les Henderson Silver Knights en AHL (40 points en 53 matches) après avoir signé un contrat avec les Vegas Golden Knights en NHL, où il n’a jamais obtenu sa chance.

Les liens avec le club champion de Suisse étaient évidents: Manninen n’était autre que le centre attitré de Teemu Hartikainen (avec Markus Granlund aux JO puis Mikael Granlund au CM) en sélection lors des conquêtes de l’or olympique à Pékin, puis de l’or mondial quelques semaines plus tard en Finlande. Manninen a aussi côtoyé Hartikainen durant trois saisons en KHL avec Salavat Yulaev Ufa entre 2019 et 2022.

La meilleure ligne de la Finlande

Après avoir perdu Linus Omark (le grand ami de Teemu Hartikainen reparti dans son club formateur de Lulea en Suède) et Henrik Tömmernes (de retour à Frölunda), le directeur sportif du GSHC, Marc Gautschi, réunit aux Vernets les deux compères du meilleur bloc d’attaque de la Finlande. Après avoir obtenu les services de Sami Vatanen et Teemu Hartikainen, il s’agit là d’un autre grand coup réussi par Gautschi. «Pour nous, après le départ de Linus Omark, il était important de trouver un joueur qui peut jouer avec Teemu (Hartikainen) et lui donner des pucks», explique Gautschi.

Au Championnat du monde qui débute vendredi en Finlande et en Lettonie, la ligne de parade finlandaise sera composée de Manninen, Hartikainen et Mikko Rantanen (Colorado Avalanche, 105 points la saison passée en NHL).

Sakari Manninen est le partenaire de ligne de Teemu Hartikainen avec la Finlande. KEYSTONE

En Finlande, personne n’a oublié le but victorieux de Sakari Manninen en finale du Championnat du monde à Tampere en 2022 contre le Canada, après six minutes et 42 secondes de jeu en prolongation. Sur la glace dans ce moment historique pour le hockey finlandais: Sakari Manninen et Teemu Hartikainen.

Retrouvailles avec les internationaux finlandais

«C'est un joueur extrêmement dynamique avec d'excellentes qualités de playmaker et un «hockey IQ» très élevé, détaille Gautschi au sujet de sa nouvelle acquisition. Ces trois dernières années, il a été le centre numéro un de l'équipe nationale finlandaise, avec laquelle il a connu beaucoup de succès. Cela lui confère une mentalité de gagnant et c’est exactement ce que nous recherchions. Grâce à lui, notre jeu va être encore plus varié et son intégration se passera bien puisqu’il connaît déjà quelques joueurs dans le vestiaire.»

Aux Vernets, Manninen retrouvera plusieurs compatriotes: Sami Vatanen, Teemu Hartikainen et éventuellement Valtteri Filppula, qui n’a toujours pas pris de décision quant à la suite de sa carrière. Plusieurs autres clubs suisses étaient sur les rangs pour obtenir les services du nouveau centre des Aigles.



Afficher plus Sakari Manninen sort d’une expérience très mitigée en Amérique du Nord au sein de l’organisation des Vegas Golden Knights, où il avait signé un contrat la saison dernière avec pour objectif de s’imposer en NHL. Alors que l’organisation du Nevada - toujours en lice au deuxième tour des play-off de NHL contre les Edmonton Oilers - lui avait miroiter une place dans l’effectif des Golden Knights, Manninen a finalement passé sa saison dans les ligues mineures, chez les Henderson Silver Knights en AHL (40 points en 53 matches), sans jamais obtenir une chance à l’échelon supérieur. Il a mis le cap sur l’Europe pour rejoindre la sélection finlandaise avant même la fin des play-off de NHL, après avoir annoncé aux Vegas Golden Knights qu’il ne serait pas de retour en 2023-2024.

