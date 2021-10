Ge/Servette encore battu – Le finaliste est toujours au fond de la classe Les Genevois sont convaincus que cela va tourner, mais des belles paroles aux actes, le résultat est toujours le même. À Davos, ils ont concédé une douzième défaite. Ce samedi, c’est Langnau aux Vernets… Christian Maillard Davos

Auteur du 3 à 0, le Tchèque Matej Stransky fait partie d'une première ligne du tonnerre à Davos qui respire la sérénité. Tout le contraire des Genevois. KEYSTONE

Un premier tiers à l'envers, un deuxième à l'endroit, mais encore truffé d'imperfections. Et un troisième sans relief avec au final, ce problème récurrent: Ge/Servette qui ne sait plus attaquer sans défendre, balbutie, piétine devant le filet et c’est souvent un puck perdu (on ne le compte plus!) et un but encaissé. Mais comment faire pour remonter la pente?

Les Grenat s'étaient pourtant déplacés un jour plus tôt avec plein d'espoirs à Davos, tout le monde voulait y croire. «On va tout donner, pas 100% mais 150%», promettait Eliot Berthon. À Porrentruy, on tient le même discours, mais on pose vraiment son cœur sur la glace. Joël Vermin parlait, lui, d'un «groupe spécial» et que toutes ces épreuves vécues jusque-là allaient rendre son équipe encore plus fort. Dans l'Ajoie, l'ambiance est également très bonne dans le vestiaire, avec le même résultat ou presque, mais sans le même talent sur la glace. Enfin, avant de monter dans le bus, Josh Jooris était aussi convaincu qu'une fois que ça allait tourner, «on va faire de gros dégâts dans la ligue!» Oui mais quand?