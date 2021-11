Justice au canton de Vaud – Le fils d’un Vaudois incestueux sera jugé pour viol Trois ans après la condamnation d’un père de famille à 18 ans de prison pour avoir abusé de ses enfants pendant plus d’une décennie, l’une des victimes se retrouve sur le banc des accusés. Benjamin Pillard

Le père incestueux le jour de sa condamnation de première instance, prononcée en mars 2018 par le Tribunal criminel d’Yverdon. Jean-Guy Python

«La plus grave affaire d’abus sexuels qu’ait connu le canton», avait estimé le premier procureur du Nord vaudois, Christian Maire, lors d’un réquisitoire prononcé devant la Cour d’appel en octobre 2018. Les juges cantonaux avaient ensuite confirmé la condamnation à 18 ans de prison rendue à l’encontre d’un père de huit enfants pour inceste, viols et contraintes sexuelles aggravés, notamment. Une peine d’une sévérité inédite – habituellement réservée aux auteurs d’homicides particulièrement odieux –, justifiée par l’ampleur des sévices perpétrés par ce rentier AI pendant plus d’une décennie. Son épouse avait pour sa part écopé de 3 ans de réclusion, dont six mois ferme, pour complicité. Le Conseil d’État vaudois avait exprimé «son profond regret pour les manquements qui ont contribué à ce drame humain», en raison de la passivité reconnue du service cantonal de protection de la jeunesse et de la justice de paix dans ce dossier.