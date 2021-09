Cinéma – Le film «Belfast» remporte le convoité Prix du public de Toronto En remportant samedi le prix le plus convoité du Festival du film de Toronto, «Belfast», de Kenneth Branagh, a pris rendez-vous pour les Oscars.

Kenneth Branagh, avant la première de «Belfast» à Toronto, le 12 septembre 2021. Getty Images via AFP

Le film «Belfast», comédie romantique en noir et blanc de Kenneth Branagh qui rend hommage à sa ville natale, est devenu candidat favori pour les Oscars, en remportant samedi le prix le plus convoité du Festival du film de Toronto.

Le Prix du public, présenté à ce grand rendez-vous du cinéma en Amérique du Nord, est devenu au fil des ans un bon indicateur des finalistes aux Oscars, prédisant les futurs lauréats de la catégorie des meilleurs films comme c’était le cas l’an dernier avec «Nomadland».

«Notre première projection du film au Festival du film de Toronto a été l’une des expériences les plus mémorables de toute ma carrière», a affirmé Kenneth Branagh dans une vidéo présentée durant la cérémonie du Festival du film de Toronto. «Je suis ravi, je suis touché et je suis profondément reconnaissant», a ajouté l’acteur-réalisateur britannique de 60 ans, à la carrière éclectique qui va des adaptations de Shakespeare à «Thor».

Un casting de stars

Son dernier film «Belfast», qui sortira en salle en Amérique du Nord en novembre, est inspiré de son histoire personnelle. Il raconte l’éclosion des violences en Irlande du Nord à la fin des années 1960 à travers le regard de Buddy, un garçon de neuf ans.

C’est à cet âge-là que Kenneth Branagh et sa famille ont déménagé en Angleterre pour échapper aux «Troubles» qui ont ensuite déchiré l’Irlande du Nord et Belfast. Le long-métrage, à la fois drôle et émouvant, est porté par un casting de stars: Jamie Dornan, Judi Dench, Caitriona Balfe mais aussi Ciaran Hinds.

Kenneth Branagh n’a jamais remporté d’Oscar, malgré cinq nominations. La prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars prochain. Les neuf derniers lauréats du Prix du public au Festival du film de Toronto ont tous été nominés pour le meilleur film aux Oscars, dont trois d’entre eux ayant remporté le prestigieux trophée, notamment le vainqueur surprise en 2019, «Green Book».

Retour des vedettes de Hollywood

«12 Years a Slave» (2013), «Le Discours d’un roi» (2010) et «Slumdog Millionaire» (2008) ont d’abord remporté le prix de Toronto avant d’obtenir l’Oscar du meilleur film. «Belfast» s’est démarqué des autres finalistes, notamment le drame canadien «Scarborough» et «The Power of the Dog», un film mettant en vedette Benedict Cumberbatch et réalisé par Jane Campion.

Après s’être tenu surtout en ligne l’an dernier à cause de la pandémie, le Festival international du film de Toronto a vu cette année le retour des vedettes de Hollywood, mais avec des capacités d’accueil réduites, moins de stars sur les tapis rouges et une plus petite sélection de films qu’à l’habitude. Durant la cérémonie de clôture samedi soir, le Festival a aussi remis des prix d’excellence pour la carrière des acteurs Benedict Cumberbatch et Jessica Chastain, ainsi que pour Denis Villeneuve.

D’autres films présentés à Toronto et considérés comme pouvant remporter des prix n’ont pas été admissibles au prix de samedi, notamment «Spencer» avec Kristen Stewart et le film de science-fiction «Dune» de Denis Villeneuve. Le prix du meilleur documentaire est allé à «The Rescue», un film racontant le sauvetage d’une équipe de football de garçons thaïlandais d’une grotte inondée en 2018, par les réalisateurs oscarisés de «Free Solo» E. Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin.

AFP

