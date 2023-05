Face au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, silencieux sur de nombreuses atteintes à la dignité humaine, l’équipe du FIFDH (Festival du film et forum international sur les droits humains) et son fondateur ont lancé, en décembre 2003, la première édition du festival. Cette manifestation a mis en pratique son concept initial qui avait pour but de condamner, sans complaisance avec la nécessaire dimension artistique du septième art, les violations des droits humains partout où elles se produisent. Sergio Vieira de Mello, haut-commissaire des droits de l’homme, premier parrain du Festival, a immédiatement soutenu activement cette démarche. Au cours des années, le FIFDH a pris une ampleur considérable, grâce notamment au travail d’une équipe compétente et engagée. Dès lors, le FIFDH est devenu incontournable.

Tandis qu’on assiste à un accroissement vertigineux de la barbarie à travers le monde, nous étions très inquiets par la crise survenue au sein du FIFDH. La nomination de deux directrices éditoriales, Laïla Alonso Huarte et Laura Longobardi, à la tête des programmes du Festival est une bonne nouvelle et nous tenons à les féliciter chaleureusement. Ceci d’autant plus qu’elles faisaient partie, sous la direction de son fondateur, de l’équipe du Festival et avaient œuvré suivant le concept initial. Elles écrivent d’ailleurs: «Nous voulons interpeller nos publics avec des films qui remuent par leur qualité artistique et des rencontres qui inspirent le changement.»

De plus, un nouveau directeur opérationnel doit rejoindre prochainement les deux nouvelles directrices éditoriales, dont «le poste est désormais ouvert aux candidatures», selon le communiqué de presse du FIFDH du 15 mai 2023. Cependant, pour éviter les erreurs récentes, notamment l’entre-soi trop souvent à l’œuvre, il est nécessaire de lancer un large appel à candidature selon les règles de gouvernance et de transparence requises et de consulter l’équipe.Enfin, le conseil de fondation, suite aux démissions en cascade, doit être renforcé avec de nouveaux membres éminents, dont la priorité est la défense des droits humains.

Afin d’éviter toute dérive, il faut retrouver les fondamentaux qui ont fait le succès du FIFDH. Que faire face à la métastase des atteintes à la dignité humaine? Face au silence assourdissant du Conseil des droits de l’homme devant certaines atrocités, le rôle de cette manifestation est capital. Grâce à son concept thématique et artistique dévoilant sans concession les abominations, le Festival pourra assurer son rayonnement et garantir la poursuite de son combat, plus que jamais nécessaire.

Texte cosigné par Jeff Hodgson, ex-directeur adjoint, Mireille Vouillamoz, ex-responsable du jury, Carole Vann, ex-responsable des thématiques, Dominique Hartmann, responsable pédagogique. Pauline Nerfin comité FIFDH, André Gribi ex-responsable de la technique et de la logistique, Saskia Ditisheim avocate, membre du conseil des thématiques du FIFDH.

Leo Kaneman Afficher plus Fondateur et président d’honneur du FIFDH.

