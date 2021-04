Algérie – Le FFS, doyen des partis de l’opposition, boycotte les législatives Réclamant des «mesures permettant au peuple algérien le libre exercice de son droit à l’autodétermination», le Front des forces socialistes a décidé de ne pas participer aux législatives anticipées prévues le 12 juin.

Après avoir dissous la chambre basse du Parlement, le président Tebboune a convoqué des législatives anticipées, une tentative de reprendre la main face au retour du Hirak, le mouvement de contestation antirégime. (Photo RYAD KRAMDI / AFP) AFP

Le Front des forces socialistes (FFS), doyen des partis d’opposition en Algérie, a annoncé samedi qu’il boycotterait les élections législatives anticipées, prévues le 12 juin, dans une résolution de son conseil national reçue par l’AFP.

Le FFS «réaffirme que les conditions de la tenue du prochain scrutin législatif du 12 juin ne sont pas réunies, et que les élections ne constituent pas la solution à la crise multidimensionnelle que vit le pays. Par conséquent, le FFS ne peut pas participer à cette élection», selon le texte. Ce parti réclame des «mesures permettant au peuple algérien le libre exercice de son droit à l’autodétermination», notamment «le respect des libertés fondamentales, l’accès équitable aux médias à tous les acteurs politiques et sociaux et l’ouverture d’un dialogue sans exclusive», précise la résolution.

Après avoir dissous la chambre basse du Parlement le 21 février, le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué des législatives anticipées, une tentative de reprendre la main face au retour du Hirak, le mouvement de contestation antirégime, après un an de suspension en raison de la pandémie de Covid-19.

Le FFS vient ainsi grossir les rangs des partis de l’opposition qui ont décidé de faire l’impasse sur le scrutin du 12 juin, le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD, opposition laïque) et le parti des travailleurs (PT, trotskiste) ayant déjà annoncé qu’ils n’y participeraient pas.

Depuis l’annonce de ce scrutin, les manifestants du Hirak défilent chaque semaine à Alger et dans de nombreuses grandes villes du pays contre la «feuille de route du régime» qui a décidé d’organiser des législatives anticipées sans tenir compte des revendications de ce mouvement de contestation. Deux ans après la chute du président Abdelaziz Bouteflika, le Hirak continue de réclamer un changement radical du «système» politique en place depuis l’indépendance du pays en 1962.

Samedi, des centaines de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue à Bab El-Oued, un quartier populaire d’Alger, au lendemain de la marche hebdomadaire du Hirak, qui a rassemblé des milliers de personnes dans le centre de la capitale. Une dizaine de manifestants ont été interpellés par la police, selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

