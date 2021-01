Nouvelles mesures sanitaires – Le feu vert a viré au rouge pour les galeries Avec une fréquentation facilement contrôlable, les espaces défendant le travail des artistes pensaient avoir échappé aux nouvelles restrictions édictées la semaine dernière. Florence Millioud-Henriques

Sur sa page Facebook, la galeriste lausannoise Fabienne Levy assume: «Il y a quatre visiteurs par jour au maximum, ils entrent et ressortent sans parler et sans rien toucher». Ici, une vue de l’exposition de Norbert Bisky, qu’elle est désormais contrainte de laisser fermée jusqu’au 28 février. Vanessa Cardoso

Ils y ont cru. Les galeristes ont même passé le week-end en pensant poursuivre leur activité et continuer à défendre le travail des artistes qu’ils exposent. Vendredi, le document du canton de Vaud concernant les nouvelles directives en vigueur dès le 18 janvier stipulait encore que «les boutiques des musées ou autres institutions ainsi que les galeries/lieux d’art dédiés exclusivement à la vente, peuvent rester ouverts.» La chaîne téléphonique s’est vite activée dans le milieu et Shanon Guerrico, de la Galerie Forma à Lausanne, comme d’autres de ses collègues, était soulagée. «On est dans un métier d’anticipation et c’est vrai qu’on a l’impression à chaque fois de voir tomber des lignes entières de dominos qu’il faut ensuite relever. Aussi je suis allée plusieurs fois sur le site du canton pour vérifier l’info et à la veille du week-end, c’était toujours bon.»