Assouplissement des mesures anti-Covid – On fonce au musée! Et c’est gratuit Expositions prolongées, nouveaux accrochages et collections permanentes, les musées reprennent vie dès le 1er mars et offrent l’entrée à leurs visiteurs les weekends de mars. Pascale Zimmermann Corpataux

Dès le 1 er mars, les musées ont l’autorisation d’accueillir à nouveau des visiteurs, comme ici au MAH. FRANK MENTHA

L’humeur est à la fête dans les musées genevois. On ouvre! Et en cadeau de bienvenue au public, ils offrent l’entrée libre à leurs visiteurs durant les quatre weekends du mois de mars. «Cette mesure de gratuité soutenue par la Ville de Genève vise à faciliter et agrémenter le retour des publics dans nos institutions muséales genevoises», a déclaré Sami Kanaan, Maire de Genève en charge de la culture. Son département souligne que «les collaborateurs et collaboratrices des musées déploient toute leur énergie et leurs savoir-faire pour proposer les meilleures conditions d’accueil et de visite, avec toutes les mesures de protection requises.» Seul bémol, les visites guidées ne sont pas encore possibles.

Certaines expositions temporaires, à peine inaugurées, ont été frappées d’extinction des feux par la pandémie. La plupart sont restées en place, guettant leurs publics. D’autres ont ajourné leur ouverture. D’autres encore ont été prolongées. Petit choix de celles qui sont dans les starting-blocks… sans oublier, dans tous les musées, les collections permanentes.

Le Musée Barbier-Mueller, ouvert tous les jours, est le premier à redémarrer son activité d’accueil du public le 1er mars avec l’exposition «Steve McCurry & Musée Barbier-Mueller: wabi-sabi, la beauté dans l’imperfection». Elle sera prolongée jusqu’au 15 août en accord avec le photographe et globe-trotter américain.

Konrad Witz et Deep Purple

On verra du neuf au Musée d’art et d’histoire (MAH), avec la première exposition conçue de A à Z par le nouveau directeur, Marc-Olivier Wahler. Prévue pour le 28 janvier, «Walk on the Water/Marcher sur l’eau» est visible dès le 2 mars et jusqu’au 27 juin. Le MAH a offert une carte blanche à l’artiste et curatrice viennoise Jakob Lena Knebel. Cette exposition doit son titre à deux piliers de la culture lémanique: le retable de Konrad Witz, conservé au MAH, dans lequel on voit le Christ marcher sur l’eau dans la rade de Genève, et la chanson «Smoke on the Water» écrite par Deep Purple à Montreux. Cette alliance incongrue entre culture populaire et histoire de l’art est fondatrice du travail de Jakob Lena Knebl.

Au Musée Rath, où elle a rencontré un vif succès avant de devoir fermer, l’exposition «Frédéric Boissonnas et la Méditerranée. Une odyssée photographique» joue les prolongations jusqu’au 28 mars.

L’artiste Sarkis est un des jalons dans l’histoire du Mamco. Il figure donc en bonne place dans la nouvelle exposition, «Inventaire». Irina Popa

Le Musée d’art moderne et contemporain (Mamco) a lui aussi fait attendre son nouvel événement, prévu pour le 26 janvier. «Inventaire» démarre le 2 mars. Les visiteurs ont jusqu’au 20 juin pour tenter ce parcours chronologique à travers les mouvements artistiques du XXe siècle et découvrir aussi de nouvelles œuvres, acquises durant 2020 par le directeur Lionel Bovier.

Céramique nippone

Au Musée Ariana, dédié à la céramique et au verre, on reprend le 2 mars de fil de «Chrysanthèmes, dragons et samouraïs. La céramique japonaise du Musée Ariana», à admirer jusqu’au 9 janvier 2022. Deux expositions sont prolongées jusqu’au 23 mai: «Uwe Wittwer, Aiko Watanabe, Jürg Halter. La Maison imaginaire» et «Uwe Wittwer. Les Écrins de la colère».

«Masques et Théâtre», à la Fondation Martin Bodmer, qui confronte des écrits pour la scène avec les masques de Werner Strub, rouvre le 2 mars et reste à la disposition des visiteurs jusqu’au 8 août 2021.

Les visiteurs retrouveront le 2 mars le chemin du Musée de la Réforme et de son exposition «Calvin en Amérique». Laurent Guiraud/ Tamedia

L’épopée du Mayflower et l’histoire du premier Thanksgiving sont racontées, du 2 mars au 2 mai, au Musée international de la Réforme (MIR) dans l’exposition «Calvin en Amérique».

Baur joue les prolongations

Au Musée des arts d’Extrême-Orient de la Fondation Baur, ouvert lui aussi dès le 2 mars, on prolonge l’accrochage «Genèse de l’empire céleste, dragons, phénix et autres chimères» jusqu’au 23 mai.

Il faudra attendre jusqu’au 27 avril pour découvrir le nouvel événement du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), «Concerné-e-s. 30 artistes face aux questions humanitaires», qui se décline en trois phases: l’exposition, pour laquelle cinq jeunes créateurs créent une œuvre inédite; un colloque international en ligne; et une publication.