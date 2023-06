Fait divers à Genève – Le feu détruit à l’aube le restaurant Le Coucou dans le quartier de Rive Les hommes du SIS ont engagé d’importants moyens pour venir à bout du sinistre. On ne déplore aucun blessé mais les dégâts sont considérables. État des lieux. Thierry Mertenat

Genève, le 3 juin 2023. La partie cuisine du restaurant Le Coucou, côté cour intérieure. C’est là que le feu a pris. LAURENT GUIRAUD

Les pompiers ont réinvesti en nombre ce week-end les quais autour de la petite rade, pour des démonstrations de sauvetage qui se dérouleront jusqu’en fin de journée. Mais, ce samedi, à l’aube, à l’heure de la relève en caserne, ils n’étaient pas en exercice au moment de se rendre, sirènes enclenchées, sur un sinistre annoncé au cours de Rive.

Grande alarme renforcée. C’est l’adresse qui veut ça. Un café-restaurant tout en longueur, au rez-de-chaussée d’un immeuble ancien, entre le rond-point de Rive et le carrefour du même nom. Il a son entrée côté rue, il a son annexe côté cour intérieure. C’est là, au niveau de la cuisine, que le feu a pris peu après 6 h du matin, envoyant ses fumées partout où il pouvait.

Il est en plein développement lorsque les hommes du SIS équipent leur lance pour tenter, avec succès, de le stopper dans sa propagation. «Nous avons réussi à l’abattre sans trop de difficulté, raconte l’officier d’intervention, le capitaine Sébastien Bert-Erboul. Sans avoir non plus à procéder à des sauvetages, notamment au moyen de nos deux échelles engagées dans chacun des secteurs concernés.»

Pour les fumées, c’est une autre paire de manches. Elles font leur vie, même sans les flammes. Il faut leur courir après, «dans le sous-sol, dans le cabinet du médecin-dentiste situé à l’étage supérieur», poursuit le chef des opérations.

Elles se baladent à travers les courettes et gaines techniques, déposant leurs suies au passage, impactant le proche voisinage à des degrés divers. Sur la droite, le salon de coiffure est épargné. À 9 h, ses premières clientes sont au shampooing.

Dégât total

Juste à gauche, en revanche, l’enseigne Carasso, celle du fameux torréfacteur genevois, est contrainte à la fermeture provisoire. Les particules se sont déposées sur les présentoirs et les murs. Les habitués sont invités à se replier sur le deuxième magasin, situé au 10, rue De-Grenus. Celui touché attend la visite des experts cantonaux du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Les nettoyeurs spécialisés prendront le relais.

Les pompiers volontaires procèdent à l’extraction du matériel entreposé dans la cuisine. Tout est détruit. LAURENT GUIRAUD

Entre ces deux enseignes inégalement affectées, celle où il n’y a plus rien. La salle à manger est toute noire, la partie cuisine complètement carbonisée. Cette adresse de petite restauration porte un nom évocateur qui va mal dans ce nouveau décor dévasté: «Le Coucou», ouvert il y a moins d’une année, tenu par des artisans qui travaillent avec des produits locaux.

La tenancière a les mains pleines de suie. «Notre adresse était sous alarme. Elle s’est déclenchée chez moi, j’ai aussitôt composé le 118 pour me faire dire que les pompiers arrivaient sur place.» Sur place, ce samedi à 10 h, une dizaine de sapeurs volontaires et deux inspecteurs de la police judiciaire. La cause du sinistre est pour l’heure inconnue. Une seule chose confirmée, avant la venue des assureurs: dégât total.

