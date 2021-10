Ex-Vernier sur Rock – Le festival VSR invite la nouvelle étoile du rap marseillais Popularisé durant le confinement, Soso Maness joue en tête d’affiche de la 37e édition, à suivre vendredi et samedi à la salle des fêtes du Lignon. Fabrice Gottraux

Soso Maness, rappeur de Marseille, énorme succès avec «Bande organisée» en 2020. DR

Finances stabilisées, volet social recadré. L’affiche est alignée dans l’air du temps. VSR, ex-Vernier sur Rock, peut décoller. Rendez-vous pour la 37e édition vendredi 8 et samedi 9 octobre à la salle des fêtes du Lignon.

«J’fais des boulettes, c’est des cratères, normal si y a d’la frappe, à cheval sur la Canebière, torse nu comme Poutine Vlad'.» Soso Maness, 34 ans, vient de Font-Vert, cité populaire de Marseille, marqué – c’est un de ses thèmes récurrents – par le trafic de stupéfiants. Soso Maness, voilà le gros succès du moment, catégorie rap hexagonal, emmené par «Petrouchka», dont on a cité les premiers vers en introduction.

Du hip-hop et du reggae

Marseille, quartiers nord, la rue, le deal, et la prison pour Sofiane Hakim Manessour. Qui se range, fonde une famille, pour finir par percer dans le rap, à plus de 30 ans. En 2020, «Bande organisée» fait un carton sur la Toile. En 2021, Soso Maness ajoute encore «Les derniers marioles»: «On n’avait rien, on se promettait tout. Maintenant qu’on a tout, on se fait la guerre.» Vilain monde que la rue, mais le monde quand même. Avec ses joies et ses peines, comme disait l’autre. Nouveau succès. Superbe prise pour VSR qui espère faire le plein au Lignon.

Samedi, Soso Maness partagera la soirée avec Bekar, jeune pousse du rap lillois, suivi de la clique des artistes suisses. Ici, une délégation d’artistes lausannois, Arma Jackson, Tayron Kwidan’s et Kingzer. Et là, les «espoirs» genevois, BluVee, CaliGuz, Easy G et LeFly, sur scène pour la finale du concours Urban Xpress.

«Nous souhaitons maintenir notre volet social ainsi qu’une offre pour les jeunes, sans nécessairement passer par la rentabilité.» Anne-Laure Héritier, coordinatrice du festival VSR et de l’association Vernier sur Rock

La veille au soir, le Martiniquais Yaniss Odua donnera le la d’une soirée tout entière dévolue au reggae. Les Italiens Mellow Mood, le beatmaker français Manudigital et le collectif genevois Tiki Sound System complètent l’affiche avec ce groupe du bout du lac lauréat du tremplin VSR 2019, Groovah.

Un mot encore sur les ambitions du festival. Derrière la manifestation, on retrouve, toujours, cette association œuvrant à l’intégration des jeunes en rupture. Vu de la sorte, le festival ne représente qu’une partie des activités associatives. Qui, toutes, ont été mises à mal par la pandémie, ainsi que le rappelle la cheville ouvrière du projet, la coordinatrice Anne-Laure Héritier.

Derniers tests gratuits

Le public viendra-t-il? Grosse incertitude. Le public cible, les 18-25 ans, ne constitue pas la génération la plus vaccinée. VSR, qui a décidé de baisser ses tarifs – 15 francs l’entrée plutôt que 25 – bénéficiera de la gratuité des tests, disponibles sur place. «Si le festival s’était déroulé le week-end suivant, le test aurait coûté deux fois le prix du billet!»

Selon Anne-Laure Héritier, cette édition marque un virage politique: «Nous souhaitons maintenir notre volet social ainsi qu’une offre pour les jeunes, sans nécessairement passer par la rentabilité, mais avec le plein soutien de la Commune.»

