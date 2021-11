Musiques afro-américaines à Genève – Le festival Soulitude cultive son attitude Organisé par un couple de passionnés, l’événement musical aborde sa 5e édition. Avec en vedette Yasiin Bey, anciennement Mos Def, samedi 13 novembre à l’Athénée 4. Discussion avec la codirectrice, Djamila Geymeier. Fabrice Gottraux

Comment le festival Soulitude s’y est-il pris pour faire jouer dans une toute petite salle genevoise Roy Ayers, puis l’année suivante Billy Cobham? Enfin Yasiin Bey, anciennement Mos Def, icône du rap indépendant new-yorkais des années 1990 et 2000, à portée de main, face à une foule d’au maximum 200 personnes, ce samedi 13 novembre! La recette de Djamila Geymeier et son compagnon Omar Chanan, qui signe OCee quand il peint, restera secrète, ce qui n’est pas sans ajouter un soupçon de charme insolite à cette manifestation unique en son genre sous nos latitudes. «Un gros investissement personnel», résume la directrice de Soulitude.

Cette année, un soutien de la Ville arrive à point nommé pour consolider ce tout petit festival, consacré à la soul music et ses mille et une variations, dérivations, cousinages, bouturages musicaux issus de la culture afro-américaine des États-Unis. R’n’b, jazz, funk, hip-hop principalement, avec ses hérauts du micro, ses virtuoses du groove, de la blue note. Ses légendes. Et ses avant-gardes. De New York, de Los Angeles, également de Londres, qui fournit cette année une soirée couronnée par le prodige Reuben James, chanteur, pianiste, figure montante de la scène anglaise.

Au bout du compte, c’est cela qui compte vraiment: la perspective inouïe d’écouter des artistes de haut vol, nouveaux venus ou archivedettes, dans un cadre à l’opposé radical des grandes arènes. Soulitude, 5e édition, après ses débuts dans le temple de la Fusterie – exception faite de deux années de désert pandémique – pose ses valises sur le plancher policé de l’Athénée 4, ce salon bourgeois aussi cosy que branché en lisière de la Vieille-Ville.

Pour y écouter quoi, cette fois? La fine fleur de la soul contemporaine en particulier. Noter encore la bassiste franco-américaine Adeline, les rappeurs français X Men, fameux duo parisien (l’album «Jeunes, coupables et libres» en 1999). Ainsi que deux DJ de grand chemin, Natasha Diggs, collaboratrice entre autres de Q-Tip, et Jake Milliner, faiseur de sons notamment pour le groupe britannique Hawk House.

«Être Black Lives Matter, et féministe, il faut le vivre au quotidien.» Djamila Geymeier, codirectrice du festival Soulitude

Quelques mots des organisateurs à présent. Omar Chanan, Djamila Geymeier: couple à la ville, passionnés de musiques, fervents défenseurs des cultures afro-américaines, des gens qui la portent et la suivent aussi, l’un ne va pas sans l’autre. «C’est un mode de vie, raconte Djamila. Être Black Lives Matter, et féministe, il faut le vivre au quotidien.»

La base arrière de Soulitude, c’est The Spot, cette arcade à l’angle des rues de la Synagogue et du Diorama. Ici, on réalise des podcasts, notamment les «Afrostories», histoires de vie d’afro-descendants en terres genevoises. Ici, on vernit des albums: Makala, Slimka, toutes les figures du rap genevois. Deux autres locataires participent à l’aventure, Thibault Eigenmann, du label Colors, et son compère de longue date, Oumar Touré Franzen, hier programmateur de la Fête de la musique, aujourd’hui à l’Undertown de Meyrin.

Du Queens à Genève

L’esprit du Spot, ouvert il y a deux ans, est le même que Soulitude, lancé il y a six ans. «Différents milieux, différentes générations se croisent, des 18-20 ans aux quadragénaires», relève Djamila Geymeier, aujourd’hui 47 ans, qui a passé son enfance dans le Queens à New York. «J’ai grandi avec les 33 tours de Nina Simone et les pancakes!»

«Visual merchandiser» de profession - habilleuse de vitrine – Djamila Geymeier insiste sur cette envie d’inviter le public à se fondre dans un univers particulier, ici le monde des Afro-descendants de la cité. «Le festival construit une famille, dans laquelle on peut échanger sur nos parcours, cela pour une clientèle qui connaît ou à envie de connaître.» Son rêve? Organiser une block party dans une rue de Genève, les haut-parleurs aux fenêtres, le barbecue sur le bitume. «Ça, c’est la vibe afro!»

