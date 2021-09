Manifestation – Le Festival du film vert, quand Genève vire écolo Cet événement, qui prend mine de rien de l’ampleur d’une année à l’autre, se déploie pour la 16e fois dans tout le canton. Pascal Gavillet

Le vert est à la mode. Tout ce qui tourne autour du développement durable également. On le sait au moins depuis la sortie, en 2015, de «Demain», film phénomène cosigné par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le Festival du film vert, qui se déroule depuis mardi 21 dans tout le canton, assume une certaine ampleur pour sa seizième (déjà) édition. C’est avec la projection de «Génération Greta» de Johan Boulanger et Simon Kessler, documentaire qui suit le parcours de huit jeunes filles dans différentes régions du monde, que le coup d’envoi a été donné mardi soir au Cinérama Empire.

Même si l’événement demeure relativement modeste, contrairement à d’autres manifestations sur des thèmes parents, il se structure selon une belle régularité. En gros, chaque jour ou soir (ou presque), il y a la projection d’un film, avec un débat ou des activités qui l’encadrent, et cela dans différentes communes. Hormis Genève, Carouge, Meinier, le Grand-Saconnex, Veyrier et Plan-les-Ouates vont jouer le jeu d’une manifestation éclatée et raisonnablement éclectique. Par exemple, ce soir jeudi, c’est au Cinéma Bio de Carouge, à 20 heures, qu’on pourra voir ou revoir «Bruno Manser, la voix de la forêt tropicale» de Niklaus Hilber, portrait d’un homme qui s’était familiarisé dans la survie en solitaire dans la jungle avant de disparaître, en 2000. Demain vendredi, le Cinélux accueillera à 20 heures 30 un très beau documentaire français, «Douce France» de Geoffrey Couanon, qui emprunte la trajectoire de trois lycéens du 93 lancés dans une vaste enquête sur un projet de parc de loisirs.

Des insectes comestibles

Mais le Festival du film vert, ce ne sont pas seulement des projections – il y a vingt-cinq films au menu, ce qui est plutôt copieux – aux quatre coins du canton. Ce sont aussi des débats thématiques, des rencontres avec des spécialistes, des expositions et des activités, en particulier pour les enfants à la ferme de la Touvière, durant le week-end du 3 octobre, qui correspond également à la fin du festival.En espérant que le beau temps soit au rendez-vous, la manifestation, qu’elle se déroule en salle ou à l’extérieur, a plusieurs mérites. Notamment celui de familiariser les publics avec des notions environnementales et écologiques qui ne sont pas encore forcément assimilées.

Pensons à ces projections et débats dédiés à l’intégration des insectes à nos réflexes alimentaires. Y sommes-nous prêts? Difficile d’y répondre par l’affirmative. Un film de 52 minutes tourné sans doute pour une diffusion télé – «Des insectes dans l’assiette» de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe – fera le point sur la question, et une discussion s’ensuivra. Du réchauffement climatique à la disparition de certaines espèces, il en va ainsi pour tous les thèmes abordés. Notons encore que nous n’avons évoqué ci-dessus que l’angle genevois de l’événement qui se déroule en réalité dans toute la Suisse et en France voisine, soit dans 80 villes, avec des dates variables d’une région à l’autre.

