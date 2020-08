Cinéma – Le Festival de Locarno soutient les cinémas indépendants suisses Pour venir en aide aux cinémas touchés par la pandémie, le célèbre festival tessinois a acheté, auprès de 78 salles, 10’000 billets qu’il met gratuitement à la disposition du public.

Le Festival du film de Locarno 2020 se déroule en ligne. (image d’archive 2019) KEYSTONE

Le Festival de Locarno soutient les cinémas indépendants suisses touchés par les effets de la pandémie de coronavirus. Plus de 10’000 billets ont été achetés et sont mis gratuitement à la disposition du public.

Frappés de plein fouet par les effets de la pandémie actuelle, les cinémas indépendants suisses traversent un moment complexe et difficile, lit-on dans un communiqué du Festival publié lundi. Locarno 2020, soutenu par une compagnie d’assurance, veut contribuer à leur sauvegarde.

Dans le cadre d’une initiative de solidarité, «Closer to Life», plus de 10’000 billets ont été achetés. Ils sont mis gratuitement à disposition du public. Les billets garantissent l’entrée dans l’une des 78 salles concernées par le dispositif, pour toute projection entre octobre et fin décembre 2020.

«Le cinéma d’auteur que nous aimons est fait d’émotions surprenantes et de découvertes inattendues. Notre devoir est de soutenir le cinéma d’auteur et les salles indépendantes qui contribuent à le diffuser», souligne Lili Hinstin, directrice artistique du Locarno Film Festival.

Le festival ouvrira ses portes virtuelles mercredi. L’édition 2020 propose des événements en ligne et des projections de films dans trois cinémas de Locarno et Muralto pendant onze jours, du 5 au 15 août.

( ATS/NXP )