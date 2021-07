Plus de 200 films à l’honneur – Le Festival de Locarno dévoile son programme Les passionnés du 7e art se presseront à nouveau sur la Piazza Grande en août, lors de la 74e édition du Locarno Film Festival.

La 74e édition du Locarno Film Festival débutera le 4 août (photo d’illustration). KEYSTONE/Urs Flueeler

La Piazza Grande de Locarno sera une nouvelle fois dédiée au cinéma. La 74e édition du Locarno Film Festival débutera mercredi 4 août avec la projection de «Beckett» en avant-première mondiale. Les organisateurs ont présenté jeudi le programme détaillé.

Après une édition hybride l’année dernière, le Festival du film de Locarno sort renforcé de la crise, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence de presse. Sur le plan artistique, financier et opérationnel, le festival se porte bien, a déclaré Marco Solari, président du Festival de Locarno, lors de l’événement retransmis en direct du cinéma Rex de Berne. «L’enthousiasme de l’équipe» a joué un rôle important.

Nouveau directeur artistique

Quant aux films qui seront projetés cette année, le nouveau directeur artistique Giona A. Nazzaro l’a révélé avec un enthousiasme palpable. «L’ennui est interdit. Nous voulons célébrer le retour au cinéma». Le programme comprend 203 films, dont 97 premières mondiales. L’un d’eux est le long métrage «Monte Verità» de Stefan Jäger, avec les acteurs suisses Max Hubacher et Joel Basman.

Sur le plan pratique, les festivaliers pourront réserver leur ticket en ligne et sur une nouvelle application dès la mi-juillet. La réservation des places est obligatoire et la Piazza Grande, le Palexpo et la Rotonda ne seront accessibles que sur présentation du certificat Covid. Les autres cinémas seront eux soumis aux règles sanitaires en vigueur.

ATS

