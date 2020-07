Une édition «hors série» – Le Festival de la Cité a réussi son pari en version déconfinée C’est le premier rendez-vous estival, en Europe, qui a proposé sa version «déconfinée». En 6 jours, les «Confins de la Cité» ont pu défendre une programmation originale et réunir 6000 spectateurs à Lausanne. Bilan avec Myriam Kridi, directrice. Gérald Cordonier

Avec son spectacle «Looking for Paradise» dans le quartier du Vallon, la compagnie Les 3 Points de suspension a emmené pendant 6 jours une clique de spectateurs sur les voies du burlesque. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Près de 6000 personnes ont pu, en 6 jours, goûter à un succédané du Festival de la Cité, version «Aux confins de la Cité». Une édition 2020 imaginée dans l’urgence et en mode tout juste déconfiné, avec les impératifs sanitaires du moment (maximum 1000 personnes par jour, dans des espaces publics limités à 300 spectateurs), mais un vrai désir de permettre au public de renouer avec des propositions culturelles. En Europe, c’est sans doute le premier rendez-vous d’une telle envergure qui a pu allumer ses feux depuis que le coronavirus a bouleversé le quotidien et forcé les institutions culturelles à se mettre en berne. Avec de nombreuses propositions artistiques qui ont ravi les happy fews, tant du côté de la musique, du théâtre que de la danse. Entre autres propositions, on gardera en mémoire une burlesque recherche du paradis – «Looking for Paradise», Cie 3 Points de suspension –, qui tous les jours a forcé ses spectateurs, en cheminement du côté du Vallon, à questionner leurs croyances. On restera imprégné d’un «Save the last dance for me» (Alessandro Sciarroni) rythmé polka chinata, une danse traditionnelle bolognaise de séduction interprétée par deux hommes, ou des tendres «Gestes blancs» noués par le chorégraphe Sylvain Bouillet avec son fils de 9 ans. Bilan à quelques heures du tombé de rideau, avec Myriam Kridi, directrice du festival lausannois.