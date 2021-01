Royaume-Uni – Le festival de Glastonbury n’aura de nouveau pas lieu Après l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs ont annoncé sur Twitter que la manifestation ne se tiendra pas non plus en cette année.

Le Festival de Glastonbury n’aura pas lieu cette année. «Ce sera une autre année de jachère forcée pour nous», ont annoncé jeudi ses organisateurs sur Twitter. En 2020, la manifestation avait déjà dû être annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

«En dépit de nos efforts pour remuer ciel et terre, il est évident que nous ne sommes simplement pas capables de faire en sorte que le festival ait lieu cette année. Nous sommes tellement désolés de tous vous laisser tomber», ont tweeté les organisateurs, Michael Eavis et sa fille Emily.

De The Cure à Coldplay

Créé en 1970, le Festival de Glastonbury Festival est l’un des plus grands festivals de musique open air au monde. Il se tient habituellement fin juin dans le sud de l’Angleterre. Il a accueilli des groupes comme The Cure, Muse, les Rolling Stones, Coldplay ou encore les chanteurs Adele et Ed Sheeran

egr