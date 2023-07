Musique classique – Le Festival de Bellerive à l’affût des stars de demain Révélatrice de talents, la manifestation mise sur la jeunesse et sur des musiciens affirmés. À suivre dès le 7 juillet. Rocco Zacheo

La violoniste d’origine moldave Alexandra Conunova. DR

C’est un petit événement pour grands musiciens et il ne faut pas parcourir son programme dans toute sa longueur pour s’en faire une idée précise. Dès les premières pages du catalogue du Festival de Bellerive, on trouve très serrée la liste de tous ces artistes qui ont foulé un jour la scène de la Ferme de Saint-Maurice. Et on reconnaît ici et là des figures devenues depuis incontournables dans le domaine du classique; les András Schiff et les Piotr Anderszewski, les Steven Isserlis et les Leif Ove Andsnes…

Des étudiants pour commencer

Certains y ont livré leurs premiers récitals suisses, dans ces hauteurs où la vue est imprenable sur les coteaux et le Léman en contrebas. Ce fut le cas du pianiste russe Mikhaïl Pletnev, dans un lointain 1988. De même pour une autre star du piano d’aujourd’hui, Daniil Trifonov.

«Un jour, j’écoutais la radio, qui passait «La Campanella» de Franz Liszt, se souvient la fondatrice et directrice de la manifestation, Lesley de Senger. J’ai éteint le moteur et j’ai attendu la fin pour savoir qui en était l’interprète, parce qu’il jouait de manière tout à fait unique. Et c’était lui, Trifonov, alors parfaitement inconnu. J’ai tout de suite appelé son agent et en quelques jours il était booké à Bellerive. Aujourd’hui, je ne pourrais plus me le permettre.»

D’autres jeunes promesses lui succèdent alors. Celles, notamment des étudiants et des professeurs de la Haute École de Musique de Genève qui forment l’ensemble Hémisphère. Cette troupe fougueuse et bourrée de talent ouvre le bal, le 7 juillet, sous la direction toujours virevoltante de Gábor Takács-Nagy.

Le 9 juillet, grande première, Bellerive se tourne vers le jeune public avec un concert fait sur mesure pour lui: «Ma mère l’Oye» de Ravel, «Jeux d’enfants» de Bizet et le «Carnaval des animaux» de Camille Saint-Saëns se succèdent au programme.

Un rendez-vous matinal où l’on croisera notamment la violoniste Alexandra Conunova. La Moldave est très attendue aussi le 13 juillet, aux côtés du pianiste français Tanguy de Williencourt et du Quatuor Psophos. Le menu? Il est français et a des accents romantiques, avec le «Quintette pour piano et cordes en fa majeur» de César Franck et le «Concerto pour violon, piano et quatuor à cordes en ré majeur op.21» d’Ernest Chausson.

Ailleurs, d’autres propositions alléchantes s’imposent aux mélomanes. La soirée consacrée à Brahms, le 10 juillet en est une, avec le Quatuor Voce flanqué de quelques complices. Celle du lendemain aussi, qui verra le retour de l’émérite Mikhaïl Pletnev, accompagné par l’Orchestre de chambre de Genève.

