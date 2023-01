Bande dessinée à Lausanne – Le festival BDFIL redessine ses cases La nouvelle direction – Léonore Porchet et Gaëlle Kovaliv – installe, au mois de mai, une manifestation plus longue dans les environs de la gare. Pénélope Bagieu en invitée d’honneur. Boris Senff

Les codirectrices Gaëlle Kovaliv et Léonore Porchet ont dévoilé les métamorphoses de la manifestation dans le bâtiment de la Rasude, près de la gare, où seront organisées plusieurs expositions. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Après les bulles éventées, rafraîchissement des cases. Après la pandémie et une édition quasi annulée en 2020, après le départ équivoque du directeur Dominique Radrizzani à la fin 2021 et une année 2022 sans festival malgré quelques événements de transition, BDFIL prend un nouveau départ et redessine toute la structure de son offre. Nommé en juillet 2022, le tandem formé par Gaëlle Kovaliv et la conseillère nationale Léonore Porchet présentait lundi 30 janvier le visage d’une manifestation totalement rénovée.