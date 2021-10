Arts de la scène à Troinex – Le festival Assemblage’S reste fidèle à son ADN Le rendez-vous troinésien privilégie la découverte sans rien concéder à la qualité. De jeudi à dimanche, la 10e édition s’annonce prometteuse. Philippe Muri

Marc Aymon en concert. Un des temps forts d’Assemblage’S, à apprécier vendredi. Olivier Lovey

Musique, cirque, danse, théâtre: lancé en 2012, le festival Assemblage’S aime panacher les genres et marier les arts de la scène. De tous âges, le public en redemande et afflue à Troinex. Pas seulement parce que la politique de prix pratiquée par les organisateurs reste des plus attrayantes. Mais aussi en raison d’un état d’esprit qui privilégie la découverte sans rien concéder à la qualité. Pour sa 10e édition, Assemblage’S peut s’attendre une nouvelle fois à faire le plein. Organisée sous chapiteau – une première –, cette réunion plurielle d’humour, de mots, de rythmes et de cultures propose de nouveau quantité de perles rares. De quoi réjouir son directeur artistique, Patrick Hess, qui a créé la manifestation en 2011 avec la chanteuse Lucia Albertoni, une amie de Troinex.

«Il existe quantité d’artistes primés hors de nos frontières, mais qui demeurent méconnus à Genève» Patrick Hess, organisateur

«Le festival est né d’un constat: dans le domaine des arts de la scène, il existe quantité d’artistes souvent primés hors de nos frontières, mais qui demeurent méconnus à Genève», résume le chef d’orchestre d’Assemblage’S. Ces pépites, Patrick Hess a eu à cœur de les dénicher et de les mettre en valeur. Passé par la réalisation télé et l’enseignement, cet ancien secrétaire général adjoint au DIP a toujours été, comme il aime à le dire, «un spectateur aux aguets». Au fil du temps, le dynamique septuagénaire s’est constitué un joli réseau. «Je connais pas mal de monde dans le milieu», reconnaît cet organisateur qui n’engage que des gens dont il a pu apprécier les spectacles de visu.

Claude-Inga Barbey et sa «Manuela», une des têtes d’affiche d’Assemblage’S. G F. Schumacher

Quand, en 2010, la salle des fêtes de Troinex a été inaugurée, notre homme y a vu l’occasion de mettre sur pied un rendez-vous fédérateur, capable d’attirer les nouveaux et les anciens habitants de Troinex, voire des communes avoisinantes. «Faire venir des artistes de haut niveau dans un lieu qui n’était pas connu pour ses aspects culturels, c’était un sacré challenge.» Brillamment relevé puisque dès l’édition 2012, lancée comme un ballon d’essai, le public a répondu présent, débordant désormais largement les frontières cantonales.

Bouche-à-oreille

Depuis lors, plus d’une centaine de musiciens, comédiens, acrobates, poètes, magiciens, danseurs et humoristes se sont succédé sur le plateau. Parmi eux, Patrick Hess cite le quatuor féminin Salut Salon, habile à mêler musique classique et humour, le groupe a cappella Voxset ou encore le Kulunka Teatro et son magnifique «André & Dorine», une pièce évoquant entre rires et larmes la maladie d’Alzheimer. L’accueil des artistes, toujours soigné, et le bouche-à-oreille entre professionnels des arts de la scène ont fait d’Assemblage’S un must. «Aujourd’hui, on est plutôt dans le choix que dans la recherche», constate le grand manitou d’une manifestation qui peut compter sur l’appui précieux d’une septantaine de bénévoles.

Un extrait de «Nuye» («Nous»), de la compagnie catalane Eia, Maite Carames

De jeudi à dimanche, le festival troinésien reste fidèle à son ADN, avec des spectacles variés et surprenants. Pour accueillir en première suisse et en ouverture «Nuye» («Nous»), de la compagnie catalane Eia, Assemblage’S a loué le chapiteau du Cirque Starlight. Le plafond de la salle des fêtes aurait été trop bas pour accueillir les portés acrobatiques de ces six saltimbanques exceptionnels.

C’est donc sous tente qu’on assistera vendredi au concert du 10e anniversaire, celui du chanteur, compositeur et musicien romand Marc Aymon. Un assemblage inédit avec quelques perles de la scène francophone: Jérémie Kisling, Julie Bertholet, Milla, Sacha Ruffieux, Frédéric Jaillard et Nicolas Pittet.

«Thé sur la banquise», d’Éric Bouvron. Un mélange de générosité et d’humour en plein Groenland. Sabine Trensz

Samedi, Claude-Inga Barbey et son one woman show «Manuela» donneront l’occasion à ceux qui l’avaient ratée en août au parc Trembley d’apprécier ce personnage de femme de ménage au parler franc, passant un coup de polish caustique sur les tendances du quotidien. Pas triste non plus, le «Concerto pour deux clowns», du duo de musiciens, acrobates et mimes Les Rois vagabonds.

Dimanche, Assemblage’S n’oublie pas le jeune public avec «Thé sur la banquise» d’Éric Bouvron. Un mélange de générosité et d’humour en plein Groenland, susceptible de toucher aussi les adultes.

Attention, plusieurs de ces spectacles affichent déjà complet. Renseignez-vous sur le site d’Assemblage’S, www.assemblages.ch.

