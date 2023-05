Notre histoire – Le FC Variété est né à Genève il y a trente ans Ce club de football si particulier réunit des sportifs, des journalistes et des comédiens. Un livre retrace son histoire. Xavier Lafargue

La marraine du FC Variété Maria Mettral et l’acteur Jean-Luc Bideau entourent le gardien Georges Stouder. À dr.: les pionniers du FCV en septembre 1993. TEAM REPORTERS/ALLAN COSANDIER

Organiser des matches de gala pour la bonne cause et marquer le coup lors de jubilés. C’est cela qui, un jour de printemps 1993, motive un agent d’assurances, ancien joueur de football et reporter sportif à ses heures perdues, Jean-Pierre Bula. Dans son bureau à Carouge, deux potes comédiens: Thierry Meury et Patrick Jaquier. Ce trio-là s’apprête à fonder le FC Variété. Version suisse, mais sur le modèle de son illustre cousin, le Variétés Club de France (lire l’encadré).