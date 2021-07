En Valais, le chantier avance – Le FC Sion se restructure pour être paré pour l’avenir En songeant à sa propre succession, Christian Constantin a amorcé une profonde restructuration du club valaisan. À Tourbillon, la métamorphose qui s’opère s’accompagne de la nécessité de bien en cerner les enjeux. Le défi s’annonce aussi complexe que vertigineux. Nicolas Jacquier

À Tourbillon, Christian Constantin entend prendre un virage idéologique. Pourra-t-il le tenir sur la durée? Louis Dasselborne

Un boss qui doit apprendre à déléguer

Au printemps 1992, Christian Constantin n’a que 35 ans lorsqu’il succède au patriarche André Luisier, alors patron du Nouvelliste, à la tête du FC Sion. Le promoteur de Martigny en a aujourd’hui 64 et il entame sa 23e saison de présidence, ayant déjà effacé le record de longévité d’Edi Nägeli, l’homme au cigare, légendaire patron du FC Zurich entre 1957 jusqu’à son décès en 1979. «J’ai commencé un peu par hasard, parce qu’il n’y avait personne. Je pensais que cela n’allait pas excéder quelques années. Mais je me suis pris au jeu et j’ai pris perpète! Ce job te bouffe tellement d’énergie que tu en viens à oublier les choses essentielles de la vie.»