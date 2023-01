La fin d’une époque – Le FC Sion est-il vendable et à quel prix? Au moment de préparer son désengagement, Christian Constantin évoque les conditions financières qu’il a fixées pour la vente du club valaisan. Mais le président n’y croit pas, même si un expert estime que l’organisation pourrait être un investissement intéressant. Nicolas Jacquier

Avant d’entamer des discussions, Christian Constantin affirme qu’il exigerait au préalable une garantie bancaire de plusieurs dizaines de millions de francs. PASCAL MULLER

Ce n’est pas le moins curieux des paradoxes: au moment même où le FC Sion est allé préparer à Estepona, sur la Costa del Sol, la reprise du championnat (contre Lugano le 22 janvier), Christian Constantin prépare sa sortie. On savait déjà la volonté du boss de Tourbillon de se désengager d’un club qu’il tient financièrement à bout de bras – en y injectant bon an mal an quelque 5 millions de francs, plus avec le Covid, depuis son retour aux affaires en 2003. Alors qu’il se plaisait jusque-là à entretenir le flou sur la date de sa retraite, il existe désormais une échéance, celle du 30 juin 2024.