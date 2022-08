Football – Le FC Sion a frôlé la correctionnelle contre Chênois Face à un remarquable CS Chênois, les Valaisans arrachent leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe grâce à une réussite de Giovanni Sio, entré en jeu quelques secondes plus tôt. Le FC Sion s’est imposé 3-1 après prolongations. André Boschetti Chêne-Bourg

L'attaquant valaisan Itaitinga, gauche, face au joueur du CS Chenois Tiago Vilaranda Veloso. Le club genevois est passé tout près de l’exploit en Coupe de Suisse, mais les Valaisans ont eu le dernier mot. keystone-sda.ch

Chênois est passé tout près de rééditer l’exploit réussi en 1993. Contre un FC Sion dominateur mais très mal inspiré offensivement, le pensionnaire de 1re ligue a fait honneur à ses aînés, samedi aux Trois-Chêne.

Très appliqué et concentré, le FC Sion dominait pourtant largement son hôte durant un premier quart d’heure à sens unique. Ou presque. Alors que les Valaisans monopolisaient le ballon et multipliaient les offensives - sans grand danger toutefois pour Taleb - la meilleure opportunité d’ouvrir le score revenait à Rafik Khelil. Bien servi dans l’axe par Munishi, le milieu genevois, seul à huit mètres de Fickentscher, manquait toutefois le cadre (5e).

Une défense genevoise compacte

Sion, qui ne parvenant pas à trouver des espaces dans une défense genevoise très compacte et solide, reculait un peu et autorisait quelques initiatives à un CS Chênois qui ne se privait pas d’en profiter. Timidement d’abord puis avec de plus en plus d’audace. Et c’est justement au moment où les Genevois faisaient jeu égal avec leurs adversaires que Sion réussissait à prendre l’avantage sur un contre initié par Araz, poursuivi par Karlen et conclu par Chouaref (34e).

Un coup dur qui ne brisait ni l’élan ni la confiance de Chênois. Au contraire même puisque les dernières minutes avant la pause étaient clairement à leur avantage. Avec un peu de réussite, Khelil encore (frappe déviée in extremis par un Valaisan) et Messin, sur le corner obtenu par son coéquipier (44e), auraient très bien pu égaliser.

Une juste récompense que Chênois obtiendra un peu plus tard. Sur un corner parfaitement tiré par Bilalli, Mukenge déviait le ballon hors de portée de Fickentscher (67e). Piqués par une égalisation qu’ils n’imaginaient pas de subir à un moment où ils donnaient plutôt l’impression de maîtriser la situation, les Sédunois mettaient enfin un peu plus d'agressivité dans leur jeu. Sans résultat concret. Une situation qui devenait même critique lorsqu’ils perdaient Saintini, leur pilier défensif, sur blessure (76e).

A 10 contre 11

Bien que dominé, le CS Chênois pouvait donc sérieusement commencer à croire à l’impossible. Plus encore lorsque Bua, sur une jolie passe en retrait d’Itaitinga, ratait le but grand ouvert à cinq mètres de Taleb (83e). Même réduits à dix suite à l’exclusion de Khelil, les Genevois entamaient les prolongations avec cette conviction que tout était désormais possible.

Mais, alors que l’exploit prenait de plus en plus forme, une superbe ouverture de Baltazar était habilement conclue par Sio, qui venait de faire son apparition sur le terrain (94e). En contre, Itaitinga aggravait encore la marque peu avant la fin (112e).



Le télégramme Afficher plus CS Chênois - FC Sion 1-3 (1-1/0-1) Stade des Trois-Chêne. Arbitre: M. Kanagasingam. Buts: 36e Chouaref 0-1, 67e Mukenge 1-1, 94e Sio 1-2, 112e Itaitinga 1-3. Chênois: Taleb; Monteiro (106e Labet), Teoro-Kurzawa, Vilaranda, Ensina (106e Antonio); Bilalli, Mukenge (106e Palermo), Khelil; Munishi (106e Barrutera), Messin (82e Martins), Lachenal (93e Ntongo). Sion: Fickentscher; Lavanchy (120e Richard), Schmied, Saintini (76e Iapichino), Baltazar; Araz (54e Bua), Grgic, Zuffi (91e Sio), Poha; Chouaref (54e Stojilkovic), Karlen (54e Itaitinga). Avertissements: 36e Vilaranda, 38e Araz, 67e Khelil, 102e Schmied.Expulsion: 90e Khelil (deux avertissements). Notes: Sion sans Cavaré (suspendu) ni Cyprien (blessé).

