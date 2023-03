Une approche scientifique du foot – Le FC Bienne va tester une méthode qui a fait ses preuves Le FC Bienne a un nouveau partenaire, Core Sports Capital, propriétaire de Clermont, en Ligue 1 française. Une holding qui arrive sans tapis rouge, mais forte d’une méthode éprouvée. Tim Guillemin

À la Tissot Arena, antre du club seelandais, les affaires sportives pourraient bientôt passer à la vitesse supérieure, au sortir d’une période tourmentée. KEYSTONE

Et si le projet le plus intéressant du football suisse se trouvait à Bienne? L’entourage du club seelandais reste prudent: des belles promesses, et des rêves de gloire, il en a déjà entendus beaucoup lors de l’arrivée à la présidence de Carlo Häfeli, l’homme qui a osé parler d’Europa League avant de ne plus pouvoir assumer un budget de Challenge League. En 2016, le club était déclaré en faillite et devait repartir de 2e ligue.