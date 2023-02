Football – Le FC Bâle perd un match où le football est passé au second plan Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent en Turquie, le FC Bâle et Trabzonspor ont participé à un match de football. Les Bâlois ont été défaits (0-1), mais l’essentiel était ailleurs.

Elias Baillif

Avant le début de cette rencontre d’Europa Conference League, un immense tifo a été déployé en honneur des sauveteurs qui ont œuvré lors du tremblement de terre qui a frappé la Turquie.

Depuis le tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie, on ne joue plus au football dans le pays. Il y a des choses plus importantes auxquelles consacrer son énergie. Jusqu’au moment où l’UEFA débarque et somme Trabzonspor de bien vouloir disputer son match aller de barrages de Conference League contre le FC Bâle. Pas question pour l’organisation basée à Nyon de chambouler son calendrier. Le ballon ne doit jamais cesser de rouler, alors prière de bien vouloir mettre son deuil en sourdine et de chausser ses crampons…

Quand bien même un match ne devrait jamais se jouer dans de pareilles conditions, Trabzonspor et ses supporters ont réussi à transformer un événement peu à propos en une soirée chargée en symboles d’unité.

En tribunes, un superbe tifo a été déployé avant le coup d’envoi, représentant un pompier sauvant un bambin des décombres. Peuplées de suiveurs de fans de Trabzonspor, mais aussi de Galatasaray ou de Fenerbahce ayant mis entre parenthèses les rivalités habituelles, les travées ont entonné des chants de soutien aux victimes tout au long du match.

Une seule occasion bâloise

Pas franchement désireux d’être sur le terrain, les joueurs du Championnat de Turquie ont fait le travail. Allumant la cage de Marvin Hitz à intervalles réguliers, ce n’était qu’une question de temps avant de faire craquer les Bâlois. Objectif atteint à la 65e minute, lorsque Stryger Larsen a exploité un rebond laissé par le portier suisse pour ouvrir la marque.

À l’exception d’un duel seul contre le gardien mal exploité par Kade à la 20e minute, le FC Bâle n’aura rien produit de bien significatif dans cette partie. Dominés dans le jeu, inopérants dans les deux surfaces, suspendus aux arrêts de Hitz pour ne pas sombrer, les hommes de Heiko Vogel peuvent s’estimer heureux de repartir de Trabzon avec un seul but dans les valises. C’est bien là tout ce qu’il y avait d’heureux dans cette soirée



