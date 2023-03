Football – Le FC Bâle perd des plumes à domicile face à Bratislava En jouant petit bras en deuxième période, les Bâlois ont concédé le nul 2-2 jeudi en Conference League. Le match retour c’est pour jeudi prochain en Slovaquie. Claude-Alain Zufferey

Adam Hrdina tente d’arrêter Andi Zeqiri, auteur du 2-1. keystone-sda.ch

Le FC Bâle a montré deux visages sur sa pelouse du Parc Saint-Jacques, jeudi soir dans le match aller des quarts de finale de la Conference League, face au Slovan Bratislava. En recevant les premiers, il faut éviter d’être trop attentistes et ainsi donner confiance à l’adversaire. Les hommes d’Heiko Vogel ne sont pas tombés dans ce piège.

Ils ont mis le pied sur le ballon dès les premières minutes pour offrir un excellent spectacle à leurs supporters. Les Bâlois ont donc été récompensés par l’ouverture du score signée Zeki Amdouni (6e). L’attaquant prêté par le Lausanne-Sport a profité d’un renvoi du gardien, sur un tir du Nyonnais Dan Ndoye. Les Romands du FC Bâle se sont mis en évidence dès les premières minutes. Et par la suite, ils ont continué à montrer l’exemple.

Le premier quart d’heure a continué sur ce rythme avec une domination rhénane et sept tirs en direction des buts slovaques.

Poteau d’Amdouni

À trop ouvrir le jeu, le FC Bâle s’est fait prendre en contre à la 17e minute par Jurij Medvedev. Sa réussite a été visionnée par les arbitres VAR pendant de longues minutes en raison d’un potentiel hors-jeu. Mais elle a fini par être validée (1-1). Pas de quoi entamer le moral des Suisses, qui ont continué à presser. Andi Zeqiri en tête. Le Lausannois a donné une longueur d’avance à ses couleurs (2-1) à la 40e.

En deuxième période, les choses ne se sont plus aussi bien déroulées pour le FCB. Il a eu tendance à beaucoup plus déjouer et à laisser la possession de la balle aux Slovaques. L’euphorie du début de rencontre a laissé place à une certaine fébrilité. Ajoutez à cela une baisse au niveau du physique et ce qui devait arriver arriva. Le Slovan est parvenu à égaliser par Malik Abubakari (70e), sans que personne n’y trouve rien à redire.

Au fil des minutes, on pouvait se dire que ce 2-2 était logique entre deux équipes qui se tiennent. Mais tout aurait pu basculer à la 91e minute lorsque Zeki Amdouni, toujours lui, a magistralement repris un ballon de la tête entre deux adversaires. Il a tout donné… et il a placé le ballon sur le poteau gauche des buts du Slovan Bratislava.

Tout se jouera donc au match retour en Slovaquie jeudi prochain. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18 h 45 et bien difficile à dire qui de Bâle ou du Slovan enfilera le costume du favori.

