Football – Le FC Bâle éliminé sans gloire de la Coupe d’Europe Jeudi, les Bâlois se sont imposés 2-1 sur la pelouse du FK Tobol Kostanaï. Mais ils ne verront pas la phase de groupes de la Conference League, faute à un match aller perdu 3-1 à domicile. Ugo Curty

Les Bâlois n’ont pas réussi à redresser la barre jeudi en déplacement au Kazakhstan. Ils sont déjà éliminés de la Conference League. keystone-sda.ch

Il y a trois mois, Bâle avait failli devenir le premier club suisse de l’histoire à disputer une finale européenne. Les Rhénans avaient cédé au bout du suspense contre la Fiorentina dans le dernier carré de la Conference League.

Cette saison, le FCB ne disputera même pas la phase de groupes de la compétition, la faute aux modestes Kazakhstanais du FK Tobol Kostanaï, 224e équipe au classement UEFA. La victoire à l’extérieur des Suisses jeudi soir (2-1) au match retour n’a pas suffi.

Les Bâlois avaient tout perdu au match aller au Parc Saint-Jacques la semaine dernière, s’inclinant 3-1 alors qu’ils avaient pourtant ouvert le score. Un match cauchemardesque finit à 9 contre 11 après deux expulsions.

Ce jeudi, les Suisses semblaient pourtant partis pour réussir leur improbable mission sauvetage au Kazakhstan. Il leur avait suffi d’une demi-heure pour effacer leur retard de deux goals, grâce à une frappe sublime d’Anton Kade (26e) et d’un penalty transformé par Jean-Kevin Augustin (32e).

Un penalty généreusement accordé

Des efforts en partie balayés par une décision discutable de l’arbitre de la rencontre. Ce dernier a aussi accordé un penalty à Kostanaï juste avant la pause pour une faute de main. Le gardien vaudois Mirko Salvi avait pourtant repoussé un tir adverse sur son défenseur Finn van Breemen, dont le bras était collé au corps (1-2, 42e).

Un goal qui a suffi pour causer la chute du FC Bâle. Les visiteurs ont poussé en deuxième mi-temps, sans parvenir à inscrire une troisième réussite, synonyme de prolongations. Cette élimination conclut une semaine agitée. L’équipe avait dû retarder son interminable déplacement vers le nord du Kazakhstan (plus de 4300 kilomètres) de 32 heures après un problème technique avec leur avion. Les Rhénans n’étaient arrivés à Kostanaï que le jeudi matin, jour même du match, après une escale en Géorgie. Le voyage du retour paraîtra plus long encore après ce revers cuisant.

De trop nombreux absents

Le nouvel entraîneur du FC Bâle, Timo Schultz, débute son mandat de la pire des manières. En plus des suspendus et des nombreux blessés, le technicien allemand a été privé au dernier moment de Taulant Xhaka et Sergi López. Il risque encore de perdre ses stars Dan Ndoye, courtisé par Bologne, et Wouter Burger, que les médias néerlandais annoncent du côté de Stoke City.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.