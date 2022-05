La Haute-Savoie va peut-être retrouver un club professionnel. Les Annéciens sont à 90 minutes de la Ligue 2 et du bonheur.

La ville d’Annecy, ça ressemble quand même beaucoup à la région lémanique. C’est joli, c’est propre, c’est un peu cher, il y a un joli lac azur… Et puis il y a aussi un club de football qui renaît de ses cendres. Il est en course pour retrouver une division professionnelle, dans un stade pas tout neuf, où il n’y a pas de parkings à l’horizon et où les gens se pressent une fois de temps en temps, quand ça commence à compter vraiment.

Ce vendredi, au Parc des Sports du chef-lieu de la Haute-Savoie, posé à pile 30 kilomètres à vol d’oiseau du Stade de Genève, le FC Annecy recevra le CS Sedan-Ardennes pour retrouver une deuxième division française quittée après une relégation suivie d’une dissolution en octobre 1993. Une victoire face aux «Sangliers» ou un résultat égal ou meilleur que le FC Villefranche Beaujolais, leur dernier concurrent pour la 2e place synonyme de promotion, et les Annéciens frapperont un grand coup. Ils pourraient fêter une troisième promotion en l’espace de sept ans.