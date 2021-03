États-Unis – Le FBI publie des images du poseur de bombes près du Congrès L’homme est soupçonné d’avoir déposé des bombes artisanales, qui n’ont jamais explosé, près des sièges des partis républicain et démocrate.

Plusieurs milliers de partisans de Donald Trump s’étaient jetés à l’assaut du siège du Congrès le 6 janvier. AFP

La police fédérale américaine a diffusé mardi de nouvelles images d’un homme soupçonné d’avoir déposé des bombes artisanales à Washington le 5 janvier, la veille de l’assaut contre le Congrès, dans l’espoir de recueillir des informations permettant de l’identifier.

La vidéo rendue publique montre des images du suspect captées par des caméras de surveillance dans plusieurs rues de la capitale américaine. Vêtu d’un pantalon noir et d’un haut de survêtement, son visage est caché par une capuche, un masque et des lunettes. Il porte des gants et tient un sac à dos dans une main.

Le FBI avait déjà publié des photos du suspect, notamment des baskets de marque qu’il avait aux pieds, offrant une récompense de 100’000 dollars (environ 93’000 francs suisses) pour toute information menant à son arrestation. L’homme est soupçonné d’avoir déposé des bombes artisanales près des sièges des partis républicain et démocrate, à proximité du Capitole. Les bombes n’ont jamais explosé et pourraient n’avoir été destinées qu’à éloigner la police du Capitole juste avant l’assaut.

300 personnes arrêtées

«Nous continuons à penser que quelqu’un, quelque part, a des informations dont il n’a pas réalisé l’importance jusqu’ici», a déclaré Steven D’Antuono, directeur adjoint du bureau du FBI à Washington. Ces bombes artisanales étaient «des engins opérationnels qui auraient pu exploser, provoquant des blessures graves ou la mort», a-t-il souligné.

Plusieurs milliers de partisans de Donald Trump s’étaient jetés à l’assaut du siège du Congrès le 6 janvier, au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle. Cinq personnes sont mortes au cours de cette attaque, dont le caractère spontané est de plus en plus remis en cause, et plus de 300 personnes ont été arrêtées jusqu’ici en lien avec leur participation à l’assaut.

AFP