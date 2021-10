Lettre du jour – Le faux raccourci du film «Eiffel» Opinion Courrier des lecteurs

Mont-Vully, 23 octobre

Le film «Eiffel» est actuellement projeté dans diverses salles de cinéma. Or il comporte une grave erreur ou négligence que nous tenons à dénoncer ici. Il y est montré Gustave Eiffel dessinant une esquisse de la tour, alors qu’il n’a jamais rien dessiné de celle-ci, dont il fut seulement le promoteur efficace.

En sont les concepteurs et calculateurs, les ingénieurs et employés d’Eiffel, Maurice Koechlin, auteur du croquis d’origine, et Émile Nouguier, associés à I’architecte Stephen Sauvestre. C’est à ce trio que I’on doit le projet définitif et les calculs et plans d’exécution.

[...] Le 6 juin 1884, les deux ingénieurs présentent à Gustave Eiffel le croquis de la tour de 300 mètres. Ce dernier déclare ne pas pouvoir s’y intéresser, mais il autorise ses auteurs à en poursuivre l’étude. En deux mois, avec le concours de Sauvestre, ils confèrent au projet sa forme définitive.

En septembre 1884, Augustin Proust, président de l’Union des Arts décoratifs et ami d’Émile Nouguier, décide de présenter le projet à l’Exposition annuelle qu’il est chargé d’organiser. Invité au vernissage de celle-ci, Gustave Eiffel place sa carte de visite sur le dessin en disant qu’il est l’œuvre de «ses ingénieurs». Ces derniers en ont pris le brevet. De sorte qu’en décembre de la même année Gustave Eiffel achète ledit brevet à ses deux employés.

Ce n’est qu’en juin 1886 qu’Édouard Lockroy, ministre du Commerce et de l’Industrie, décide de réaliser la tour pour I’Exposition universelle de 1889, à l’issue d’un concours réunissant 107 propositions. En 1886-1887, des intellectuels et artistes manifestent leur opposition au projet. Ils finissent toutefois par l’accepter, à condition que l’édifice soit provisoire, pour la durée de I’Exposition et au maximum pendant vingt ans. Il devra par conséquent être démoli au plus tard en 1909.

Or, cette année-là, les autorités décident de maintenir la tour, en dépit des oppositions, afin de l’utiliser pour les communications radio ainsi que les observations stratégiques et météorologiques. Depuis lors, plus de 280 millions de personnes ont visité cet édifice, dont Gustave Eiffel, à défaut d’en être l’auteur, calculateur et dessinateur, fut le promoteur et réalisateur!

Pour ce motif, le film qui porte son nom comporte une erreur historique.

René Koechlin, ancien député, petit-neveu de Maurice Koechlin

