Votation du 27 septembre – Le faux message de Christoph Blocher aux Européens La gauche syndicale publie une vidéo satirique contre l’initiative UDC de limitation sur le ton: «Herrliberg d’abord, les gens qui bossent ensuite». Lise Bailat

Produit par l’Union syndicale suisse (USS), le clip de deux minutes montre un faux Christoph Blocher aux accents trumpiens s’adresser aux Européens. USS

Dans une vidéo de campagne de l’UDC publiée mi-août, une petite fille habillée de blanc disait en passant devant un chantier: «De plus en plus de personnes viennent en Suisse… même si on n’a pas de place pour tout le monde.» Au tour de la gauche syndicale de publier sa vidéo de campagne, dans la perspective du vote du 27 septembre sur l’avenir de la libre circulation des personnes avec l’Union européenne.