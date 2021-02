Les Grenat s’effondrent – Le fantôme de Servette laisse Lucerne s’amuser Naufrage collectif et individuel en deuxième mi-temps. Lourde défaite à l’arrivée (3-0). Revanche nécessaire dimanche contre le même adversaire, pour effacer l’amertume et repartir du bon pied. Daniel Visentini Lucerne

Le 2-0 de Lucerne, marqué sur une grossière erreur individuelle de Cognat. Frick et Séverin sont dépités ERIC LAFARGUE

Ce que l’on voit depuis les tribunes et que les images TV ne montrent pas, c’est l’orientation choisie. Une équipe, c’est un mouvement collectif que les caméras ne voudront jamais plus embrasser: trop lointain, trop impersonnel, les plans serrés montrent l’exploit individuel, c’est plus glamour. Voir la globalité d’un schéma dit pourtant beaucoup de choses et à la Swissporarena, cela a raconté la trame de ce Lucerne-Servette. Jusque dans ses pires travers pour des Grenats qui finiront comme des fantômes, défaits 3-0.

Deux options

Passé les quelques minutes d’observation, les choses se sont mises en place. D’un côté un Lucerne qui allait accepter la domination servettienne, par choix ou par obligation. De l’autre un Servette prêt à prendre le jeu à son compte. D’un côté un Lucerne qui cherchait la verticalité avec un bloc bas. De l’autre un Servette qui cherchait lui aussi la profondeur, mais avec les difficultés que l’on sait face à une défense en place, qui s’y attend. Deux options, de part et d’autre, une prise de risque côté grenat, un calcul et une forme de spéculation côté lucernois.